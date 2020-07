El reto de Berni a un jefe de la Policía Federal: "Hay que facilitarle las cosas a la gente"

El funcionario bonaerense se mostró este miércoles 1º de julio enojado con el operativo que lleva adelante la Policía Federal en Puente La Noria y afirmó que el escenario con el que se encontró es “una locura”, en lo que es un nuevo capítulo de la pelea que mantiene con su par nacional, Sabina Frederic.

Distintas cámaras captaron el momento en el que el ministro de Seguridad de Axel Kicillof llegó y empezó a dar órdenes a los agentes.

"Los controles son para facilitarle la vida a la gente. En una situación como esta tenemos que facilitarle las cosas a la gente, no enquilombárselas más. Tenemos 10 kilómetros de cola haciendo en un control arriba de un puente en dos carriles cuando a 100 metros tenemos cinco para controlar a la gente", sostuvo el funcionario provincial en declaraciones a los medios de comunicación presentes en el lugar.

Berni

Además, Berni manifestó: "Esto depende de... Hay que tener un criterio común. Tenemos que tener todos un poco de voluntad. Una ambulancia no puede tardar 20 minutos para pasar".

Berni mantiene un duro enfrentamiento con su par nacional. Desde que arrancó el mandato del Frente de Todos que su relación es tensa, algo que se exacerbó con el inicio de la pandemia de coronavirus y la implementación del aislamiento social, preventivo y obligatorio por parte de la Casa Rosada.

A principios de junio, Berni acusó a Frederic de no derivar recursos a su área: “No tenemos apoyo del Gobierno nacional en materia de seguridad".

"Estoy resignado. Lo venimos manifestando desde hace ya más de 6 meses y hay claramente una voluntad de no asistirnos, sabemos que tenemos que pelearla solos. Estamos con nuestra gente a máximas revoluciones. Si no viene ayuda, seguimos adelante. Lo digo con dolor, pero no quiero mentir", sentenció al ser entrevistado en el programa Animales Sueltos, que conduce Alejandro Fantino por América TV. (Fuente: perfil.com)