El retorno a las armas de una facción de las FARC

Entre quienes le acompañan se puede ver a veteranos militantes de la agrupación, como Seuxis Paucias Hernández, alias “Jesús Santrich” y a Hernán Darío Velásquez, alias “El Paisa”.

“Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia (lugar de nacimiento de las FARC hace más de medio siglo) bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión”, afirma Márquez en el vídeo divulgado en Internet, en el que aparece al lado de una veintena de hombres armados con fusiles.

En ese comunicado Márquez asegura que la decisión de volver a tomar las armas “es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado al acuerdo de paz de La Habana” y asegura que buscarán alianzas con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Este anuncio podría ser el tiro de gracia al acuerdo de paz de La Habana, que llegó a feliz término después de más de tres años de negociaciones con el ex presidente Juan Manuel Santos.

En virtud del acuerdo de La Habana, las FARC se convirtieron en un partido político y tienen derecho a 10 escaños en el parlamento. Pero el acuerdo no tuvo la aprobación de la oposición colombiana en ese momento.

El actual presidente de Colombia, Iván Duque, ha dicho desde que tomó el poder que negociaría nuevas pautas para la paz duradera. Ante este cambio en las condiciones, Márquez agrega que desde la firma de la paz, que tuvo lugar en noviembre de 2016, no se detiene la matanza de líderes sociales y de ex guerrilleros y culpa al Estado de no cumplir lo pactado.

Al final del manifiesto leído por Márquez, Santrich, interviene para lanzar la arenga “Vivan las FARC-EP”, que el resto de guerrilleros responde con un “viva”.

Por su parte, el ex líder guerrillero y ahora miembro del partido político FARC, Rodrigo Londoño (conocido por el alias Timochenko) tomó distancia de la declaración de Márquez, indicando que el 90 por ciento de los ex guerrilleros siguen comprometidos con la paz.

“La guerra no merece darle eco, somos muchos más los que seguiremos trabajando por la paz”, escribió Londoño en su cuenta de Twitter. “Ni un paso atrás por la paz”, apuntó.

En una rueda de prensa junto con otros miembros del partido, Londoño dijo sentirse avergonzado por la decisión de los ex guerrilleros y apuntó que “proclamar la lucha armada en la Colombia de hoy constituye una equivocación delirante”.

“Le pido disculpas al pueblo colombiano y a la comunidad internacional. Aquí estamos la gran mayoría, estamos los mejores”, expresó Londoño.

La guerrilla de las FARC surgió en la década de 1960 inspirada en la revolución cubana que llevó al poder a Fidel Castro en 1959. Medio siglo de conflicto en Colombia entre guerrilla y Estado, al que se sumaron también fuerzas paramilitares, ha dejado más 260.000 muertos y millones de desplazados internos.