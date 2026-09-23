El riesgo país vuelve a subir este miércoles y se acerca a los 560 puntos básicos, con lo que acumula su octavo avance consecutivo y profundiza el deterioro que viene mostrando la deuda soberana. Al mismo tiempo, el S&P Merval cae 1,6% tanto en pesos como medido en dólares, encadena su cuarta rueda consecutiva en baja y acumula pérdidas superiores al 3% en la semana.

La presión sobre los bonos argentinos se da, además, en un contexto internacional menos favorable, con los rendimientos de los Treasuries nuevamente en alza después de conocerse datos de actividad más firmes en Estados Unidos. Así, el aumento de la tasa libre de riesgo se suma a la mayor prima exigida al crédito argentino, mientras los Globales vuelven a operar mayormente en terreno negativo.

El mercado local pone el foco en el financiamiento

En el plano local, la atención se concentra en la próxima licitación del Tesoro y en la capacidad de Finanzas para seguir administrando los vencimientos sin convalidar una suba significativa en el costo de financiamiento. En ese marco, el reciente canje de instrumentos dólar linked permitió reducir parte de los compromisos previstos para fin de mes, aunque el mercado todavía espera la última colocación de septiembre para evaluar cómo continúa el proceso de renovación.

Al mismo tiempo, Luis Caputo mantuvo esta semana reuniones con inversores en Nueva York, entre ellas un encuentro organizado por J.P. Morgan. Sin embargo, esos contactos coincidieron con nuevas bajas de los bonos soberanos y con un riesgo país por encima de los 550 puntos básicos, por lo que el comportamiento de la deuda sigue mostrando que el mercado mantiene una elevada exigencia sobre el crédito argentino.

Los bonos en dólares prolongan la baja

En renta fija, los Globales retroceden alrededor de 0,6% en promedio y acumulan cuatro ruedas consecutivas de pérdidas. Además, las bajas vuelven a concentrarse en el tramo largo, con AL35 y AL41 entre los títulos más afectados, mientras GD35 también opera en terreno negativo.

En cambio, la deuda en pesos presenta movimientos mucho más acotados. Las LECAP y BONCAP permanecen prácticamente sin cambios, mientras los CER operan mixtos y los BOPREALES registran variaciones menores. Así, por el momento, la presión continúa concentrada en los títulos hard-dollar y no se replica con la misma intensidad en la curva en moneda local.

A ese escenario se suma el aumento de las tasas internacionales. En este sentido, Leo Anzalone, de Cepec, explica que los rendimientos elevados de la deuda estadounidense reducen el atractivo relativo de los activos emergentes con mayor riesgo crediticio. En consecuencia, cuanto mayor es el retorno de los Treasuries, mayor es también el rendimiento que los inversores exigen para mantener bonos argentinos.

La baja se extiende a más sectores

En renta variable, las pérdidas dejan de estar concentradas principalmente en los bancos y alcanzan a una mayor parte del panel. De todos modos, el sector financiero vuelve a registrar algunas de las principales bajas, con Supervielle (-2,99%), Galicia (-2,71%), Banco Macro (-2,50%) y BBVA (-2,30%).

A su vez, Energía también opera mayormente en terreno negativo, después de haber mostrado un mejor desempeño relativo en las ruedas anteriores. Central Puerto pierde 1,61%, TGN retrocede 1,20%, TGS baja 1,12% y Pampa Energía cede 0,96%, mientras YPF se mantiene entre las pocas excepciones con una suba de 0,35%.

Por otra parte, Edenor cae 2,34% y Telecom retrocede 1,70%, mientras los principales papeles vinculados a materiales también operan en baja. De esta manera, el retroceso de la jornada alcanza a bancos, servicios públicos, materiales y buena parte del sector energético.

Wall Street cae y los Treasuries vuelven a subir

En el exterior, Wall Street opera en baja, con retrocesos de 0,6% en el S&P 500, 1% en el Nasdaq y 0,5% en el Dow Jones. Al mismo tiempo, el petróleo avanza 1,5% y se mantiene apenas por encima de los u$s90, mientras el oro cae 1,3%.

El movimiento de los mercados se da después de conocerse nuevos datos de actividad en Estados Unidos. En particular, el PMI compuesto preliminar de S&P Global subió de 56 a 58,4 puntos en septiembre, una lectura que mostró una expansión más rápida de la economía y que, según la relación histórica utilizada por la consultora, sería compatible con un ritmo de crecimiento cercano al 5% anualizado durante el mes, sin que eso implique una proyección para todo 2026.

Ese resultado volvió a poner el foco sobre el sendero de tasas de la Reserva Federal. En ese sentido, Puente señaló que hace un mes los futuros descontaban una tasa cercana al 3,9% hacia fin de año, mientras que ahora incorporan un nivel próximo al 4,2%. A su vez, la Fed ya había elevado la semana pasada su tasa de referencia al rango de 3,75%-4%, por lo que una actividad más firme reduce el margen para una flexibilización rápida de la política monetaria.

En consecuencia, el rendimiento del Treasury a diez años alcanza el 5,125%, en niveles no vistos desde 2007. De esta manera, la suba de las tasas estadounidenses vuelve a endurecer las condiciones financieras para los activos emergentes y, en el caso argentino, se suma a la presión que ya venían mostrando los bonos soberanos y el riesgo país.