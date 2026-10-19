Durante las últimas semanas la disparada del rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos contribuyó negativamente en la deuda soberana emergente. Sin embargo, la semana pasada los retornos aflojaron, pero este alivio externo no se trasladó a los bonos locales. De hecho, el riesgo país se elevó este lunes hasta los 680 puntos básicos, máximos en un año. Analistas aseguran que el programa financiero del 2027 trae dudas al mercado, enmarcado en un adelantamiento de los riesgos electorales.

Entre el viernes 9 y el viernes 16 la tasa del Tesoro estadounidense a 10 años cayó de 5,24% a 5,09%, su menor nivel desde el 22 de septiembre. Ese descenso de la tasa base ayudó a los pasivos emergentes; sin embargo, el riesgo país subió en cada una de las cuatro ruedas de la semana pasada, de 589 a 648 puntos, una tendencia que este lunes llega hasta las 680 unidades. "Así, el alivio que había traído la primera vuelta brasileña, cuando tocó los 573, se borró por completo", relataron desde Cohen.

Esta situación puso de manifiesto un desacople: si bien el factor internacional venía pesando con fuerza sobre las cotizaciones, el alivio externo de la semana pasada no se trasladó al EMBI. "El costo en dólares de la deuda argentina pasó del 11,1% al 11,6% en la semana. Desde el 10 de julio, subió casi 300 puntos básicos, de los cuales solo 53 corresponden a la tasa estadounidense", detallaron en el mismo informe.

Al respecto, en diálogo con Ámbito, Gabriel Bagattini, asesor financiero que representa a Finanzas con Gabriel, explicó como es la interrelación de estas dos variables: "La baja de la tasa del Tesoro suele ser favorable para los bonos argentinos, porque reduce la tasa de referencia internacional. Pero ese beneficio puede quedar neutralizado si, al mismo tiempo, aumenta el rendimiento adicional que los inversores exigen para prestarle a la Argentina".

Además - como explicó el experto - el riesgo país mide justamente esa diferencia: si baja la tasa estadounidense y la argentina no acompaña, el indicador sube. "Por eso, no toda suba del riesgo país significa necesariamente que haya aumentado el costo de financiamiento argentino", diferenció Bagattini.

El riesgo país local sube, pese al alivio externo: ¿qué lo impulsa?

Desde PPI repasaron que, la semana pasada, mientras los bonos Globales perdían terreno, el ETF EMB (índice que mide la deuda emergente) avanzó 0,4% en el mismo período. La recuperación de estos mercados se dio en sintonía con la baja en la tasa de los Treasuries a 10 años que cayó alrededor de 15 puntos básicos. "Esto alivianó la presión sobre el segmento y permitió un rebote de la deuda soberana de riesgo elevado en la semana. Sin embargo, ese respiro externo no se trasladó a los bonos argentinos", agregó PPI.

Y detallaron: "La divergencia se vuelve más evidente al ajustar la comparación por el elevado beta de los Globales. Para dimensionarla, contrastamos su precio promedio ponderado con la trayectoria que habría explicado el movimiento del EMB, contemplando la mayor sensibilidad de nuestros bonos al contexto internacional. Mientras el precio promedio de los Globales retrocedió 1,7% en la semana, el impulso externo habría justificado una suba de 0,6%".

Es decir, los soberanos argentinos cayeron aun cuando el escenario global jugaba a favor. "Con este movimiento, la brecha acumulada desde julio entre ambas medidas llegó al 5%, reflejando el peso del componente idiosincrático argentino sobre las cotizaciones", ampliaron desde PPI.

"Nuestra lectura es que esta semana el mercado aisló el problema: el mundo ayudó por la vía de las tasas, los datos locales fueron aceptables y, aun así, el spread se amplió. Lo que se cotiza no es la solvencia en pesos, que el superávit demuestra mes a mes, sino la capacidad de conseguir los dólares de 2027, que todavía no tienen una fuente definida", relataron esta semana desde Cohen.

Por su parte, Bagattini confirmó que si bien "hablaría de un desacople en el movimiento reciente, no alcanza para afirmar que la deuda argentina dejó de responder al contexto internacional". "También hay que mirar qué pasó con otros emergentes y por qué bajaron los rendimientos estadounidenses: una búsqueda de refugio puede favorecer a los Treasuries y perjudicar a los bonos de mayor riesgo al mismo tiempo", ejemplificó.

Según su mirada, una tasa internacional más baja abre una oportunidad, pero para aprovecharla Argentina necesita fortalecer la confianza en su capacidad de pago. Ahí son centrales la acumulación de reservas, la continuidad del equilibrio fiscal y el financiamiento de los próximos vencimientos.