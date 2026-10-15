Los bonos soberanos argentinos no logran revertir las fuertes caídas de las últimas jornadas y continúan en terreno negativo por quinta rueda consecutiva este jueves 15 de octubre, en medio de un escenario internacional adverso para los activos de riesgo. La venta masiva de acciones tecnológicas y la incertidumbre sobre el rumbo de las tasas de interés en Estados Unidos profundizan la cautela de los inversores. Así, el riesgo país medido por el J.P Morgan se ubica por encima de los 600 puntos.

Los títulos en moneda dura ceden hasta 0,79% encabezados por el Global 2041, GD46 (-0,71%), Global 2035 (-0,62%) y el GD38 (-0,6%).

A su vez, las principales bolsas internacionales registran retrocesos, impulsados por una nueva ola de ventas en el sector tecnológico, particularmente entre las compañías vinculadas con la inteligencia artificial (IA). El movimiento refleja una creciente preocupación por el impacto que un escenario de mayores costos de financiamiento podría tener sobre las inversiones y las valuaciones de estas empresas.

En paralelo, los inversores buscan refugio en los bonos del Tesoro estadounidense, considerados activos de mayor seguridad frente a episodios de volatilidad financiera.

La incertidumbre también está vinculada con las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal (Fed). El dato de inflación de Estados Unidos reavivó las preocupaciones sobre la persistencia de las presiones inflacionarias y la posibilidad de que las tasas de interés permanezcan elevadas durante más tiempo.

En este escenario, la próxima reunión de la Fed concentra la atención del mercado, que busca señales sobre los próximos movimientos de la autoridad monetaria estadounidense.

Para Argentina, el deterioro del clima financiero internacional representa un factor adicional de presión sobre los bonos soberanos y el riesgo país. Un escenario de tasas elevadas en Estados Unidos reduce el atractivo relativo de los activos de mercados emergentes, mientras que la mayor aversión al riesgo limita el apetito de los inversores internacionales por instrumentos de mayor volatilidad.

S&P Merval y ADRs

El mercado local opera con una caída del 1% a 2.807.066 puntos y medido en dólares, cede 1,4% a 1.733 puntos. Las acciones con mayores bajas son YPF (-2,1%), Banco Macro (-1%), Transportadora Gas del Sur (-0,9%) y Transener (-0,8%).

Por otro lado, los ADRs operan con mayoría de descensos encabezados por YPF (2,1%), Pampa Energía (-0,51%), Banco Macro (-1,61%) y Transportadora Gas del Sur (-1,19%).

A contramano, suben Bioceres (4%), IRSA (1,15%), Mercado Libre (0,27%) y Loma Negra (0,28%).