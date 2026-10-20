Los bonos soberanos en dólares profundizan su racha negativa este martes 20 de octubre, con caídas de hasta 1,8% en los títulos del tramo largo de la curva. En otra jornada adversa para la deuda argentina, los inversores no encuentran catalizadores que permitan revertir la tendencia bajista, en medio de las expectativas por la publicación de un nuevo dato del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), para el que se anticipa un desempeño débil.

A nivel internacional, persisten las tensiones en los mercados de Estados Unidos y Europa, que también presionan sobre los activos emergentes.

En ese contexto, el Global 2046 (GD46) lidera las pérdidas con una caída del 1,8%, seguido por el GD41, que también retrocede 1,8%, el GD38 (-1,7%) y el GD35 (-1,5%). Los Bonares acompañan la tendencia negativa, con bajas de hasta 1,7%, en una rueda marcada por la presión vendedora sobre los títulos soberanos.

Como consecuencia del deterioro de las cotizaciones, el riesgo país vuelve a quedar bajo presión, después de haber alcanzado los 675 puntos básicos en la jornada anterior, y se aproxima al umbral de los 700 puntos.

De superar ese nivel, el indicador profundizaría las señales de desconfianza del mercado respecto de la deuda argentina, en un escenario de incertidumbre económica local y mayor volatilidad financiera internacional.