Los activos argentinos profundizan este viernes la tendencia a la baja que vienen mostrando en las últimas semanas como consecuencia de un mal clima global y el riesgo país trepó a los 1.038 puntos.

El MERVAL inició la rueda con una contracción superior al 2 %, reflejo de la caída que ya habían mostrado en el premarket los ADR argentinos en Wall Street.

En tanto, los bonos de la deuda pública tienen caídas superiores al 3 %, lo cual tendrá impacto en el riesgo país, que se ubica en 1.038 puntos.

“El desplome de los bonos se explica porque el mercado le está poniendo precio, por anticipado, al riesgo político de 2027. El inversor compra bonos hoy, pero lo que mira es quién va a pagar dentro de cinco o diez años. Y nadie quiere quedarse con riesgo argentino cuando existe una probabilidad concreta de que gane una fuerza política que pone en duda el pago de la deuda”, señaló Santiago Casas, economista jefe de Ecoanalytics, ante una consulta de Agencia Noticias Argentinas.

En tanto, el analista financiero Javier Timerman consideró: “Estamos ante un shock externo de mercados globaleLos activos argentinos profundizan este viernes la tendencia a la baja que vienen mostrando en las últimas semanas como consecuencia de un mal clima global y el riesgo país trepó a los 1.038 puntos.

El MERVAL inició la rueda con una contracción superior al 2 %, reflejo de la caída que ya habían mostrado en el premarket los ADR argentinos en Wall Street.

En tanto, los bonos de la deuda pública tienen caídas superiores al 3 %, lo cual tendrá impacto en el riesgo país, que se ubica en 1.038 puntos.

“El desplome de los bonos se explica porque el mercado le está poniendo precio, por anticipado, al riesgo político de 2027. El inversor compra bonos hoy, pero lo que mira es quién va a pagar dentro de cinco o diez años. Y nadie quiere quedarse con riesgo argentino cuando existe una probabilidad concreta de que gane una fuerza política que pone en duda el pago de la deuda”, señaló Santiago Casas, economista jefe de Ecoanalytics, ante una consulta de Agencia Noticias Argentinas.

En tanto, el analista financiero Javier Timerman consideró: “Estamos ante un shock externo de mercados globales muy fuerte. No es el primero y no va a ser el último”.

Fuentes del mercado señalan que esta coyuntura responde al escepticismo de los inversores sobre el futuro de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial.

En ese sentido, consideran que la salida al mercado de Anthropic no logró revertir las expectativas negativas.

En este contexto, el Banco Nación ajustó la cotización oficial de la divisa a $ 1.540 para la compra y $ 1.590 para la venta. El mayorista avanza a $ 1.563 y $ 1.572 para ambas puntas. El “blue” se afianza por encima de los $ 1.600, con cotizaciones de $ 1.620 y $ 1.640 para la compra y la venta, respectivamente.s muy fuerte. No es el primero y no va a ser el último”.

Fuentes del mercado señalan que esta coyuntura responde al escepticismo de los inversores sobre el futuro de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial.

En ese sentido, consideran que la salida al mercado de Anthropic no logró revertir las expectativas negativas.

En este contexto, el Banco Nación ajustó la cotización oficial de la divisa a $ 1.540 para la compra y $ 1.590 para la venta. El mayorista avanza a $ 1.563 y $ 1.572 para ambas puntas. El “blue” se afianza por encima de los $ 1.600, con cotizaciones de $ 1.620 y $ 1.640 para la compra y la venta, respectivamente.

Fuente: NA