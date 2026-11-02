Tras comenzar la rueda con cierto optimismo, las acciones y los bonos borraron subas iniciales y volvieron a caer, por lo que el riesgo país superó los 800 puntos básicos para tocar un nuevo máximo en más de un año. Al igual que en las últimas ruedas, el índice que mide el J.P Morgan se elevó por la aversión al riesgo global y la incertidumbre política local, afectando los bonos argentinos.

En esta jornada, el MSCI Merval se hundió 3,2% a 89.100,46 puntos, mientras que medido en dólares recortó 4,7% a 53 unidades. Las acciones que más caen fueron las de YPF (-6,9%), Grupo Supervielle (-5,8%), y Edenor (-3,7%).

El mercado internacional está a la expectativa del "Super Martes" en Estados Unidos, donde el Gobierno de Donald Trump se juega su primer test electoral. Los estadounidenses elegirán a los 435 integrantes de la Cámara de Representantes, renovarán un tercio del Senado y votarán por gobernadores en 36 estados. La baja popularidad del magnate, la alta inflación producto de la guerra en Medio Oriente y la política migratoria marcarán el pulso de los comicios.

"Como mencionamos en nuestro último informe, consideramos que una eventual victoria demócrata en las elecciones de medio término de EEUU representa otro riesgo bajista para los activos argentinos en el corto plazo", revelaron en esta jornada desde Max Capital.

En la previa de la elección, el dólar se debilita y el euro subía. La divisa estadounidense cedía un 0,5%, a 101,45 unidades, frente a una cesta de seis destacadas divisas, tocando su mínimo en un mes.

La dinámica de precios del viernes pareció reflejar cierta aversión al riesgo ante la ausencia de catalizadores locales favorables. Por eso, "creemos que cualquier señal de avances políticos en la conformación de coaliciones o en la suspensión de las PASO podría desencadenar compras, aunque las negociaciones parecen haberse estancado", opinaron desde el mismo informe.

Bonos y riesgo país

En el mercado de renja fija, los títulos de deuda cerraron con mayoría de bajas. El Global 2029, 2035, 2038 y 2041 cotizan con pérdidas, mientras que el 2030 está "flat".

Pese a ello, el riesgo país subió 2,3% hasta los 805 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.