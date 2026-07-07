Los inversores institucionales asimilaron con optimismo el programa financiero hasta 2027 presentado por el ministro de Economía Luis Caputo el lunes por la mañana, con el fin de mejorar las expectativas de los mercados respecto de los cuantiosos vencimientos de deuda para los próximos meses y anticiparse, con señales firmes, a una posible presión cambiaria el año que viene, a medida que se vayan acercando las elecciones.

El equipo del Ministerio de Economía anunció los lineamientos sobre el programa financiero 2026-2027 para despejar dudas sobre este financiamiento. Caputo comunicó que el objetivo para 2031, ante el fin de un eventual segundo mandato de Javier Milei, es que Argentina sea investment grade”, mientras que admitió que el retorno a los mercados internacionales es “una opción” de de la administración y “no un objetivo”.

Con dichos lineamientos, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 2,2%, en los 3.266.960 puntos, mientras que entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street se extendieron las ganancias, lideradas por los títulos bancarios, con BBVA (+6,8%) y Banco Supervielle (+5,7%) al frente. También destacó el rebote de 8,6% en los títulos de Bioceres (que aún cae 73% en 2026).

Los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- avanzaron un 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan restó seis unidades para la Argentina, en los 408 puntos básicos, un piso desde un mínimo desde el 24 de abril de 2018 (403 puntos).

“En cuanto al programa financiero del Tesoro, que acaba de ser presentado por el Ministerio de Economía, confirma que el Gobierno busca reducir la dependencia del financiamiento externo y fortalecer el mercado de capitales local. En este sentido, el escenario base no incorpora emisiones en los mercados internacionales ni en 2026 ni en 2027, aunque el equipo económico aclaró que esta alternativa permanece disponible si las condiciones de mercado lo justifican. Evidentemente, buscan do un EMBI+ Argentina inferior a los niveles actuales”, definieron los analistas de Portfolio Personal Inversiones.

“Mantenemos una posición de sobreponderar Argentina a pesar del rally reciente, dado que un potencial acceso al mercado podría impulsar una mayor compresión de spreads. El plan de financiamiento 2026-2027 del Tesoro dejó abierta la posibilidad de acceder a los mercados internacionales. Esperamos que el Gobierno termine por concretarlo con el objetivo de extender el perfil de vencimientos, favoreciendo el refinanciamiento en 2027″, explicaron los expertos de Balanz.

“Adicionalmente, el plan implicaría una reducción de la relación deuda/PBI a través de superávits fiscales y externos sostenidos, lo que refuerza la credibilidad de la estrategia del gobierno en el frente externo. Mantenemos nuestra recomendación sobre el GD38 y preferimos el carry por sobre la duración, dado que el margen para una compresión adicional parece ahora más acotado", acotaron desde Balanz.

Adcap Grupo Financiero aportó que “el enfoque del Gobierno para el programa financiero 2026-2027 continúa centrado en minimizar el costo del financiamiento. Esto implica que, probablemente, seguirá recurriendo a préstamos garantizados y a emisiones en el mercado local como sus principales fuentes de financiamiento durante los próximos 18 meses. La emisión de deuda en los mercados internacionales sigue siendo una alternativa disponible si las condiciones de mercado resultan atractivas, aunque el escenario base no contempla emisiones internacionales ni en 2026 ni en 2027″.

La rueda favorable para los activos argentinos tuvo también un sostén en el moderado avance de las acciones estadounidenses a medida que disminuía la presión sobre el sector tecnológico, se estabilizan los precios del petróleo y los inversores evalúan la publicación de datos económicos en los EEUU para obtener pistas sobre la economía y las probabilidades de una suba de tasas de interés.

El índice Nasdaq Composite, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, subió un 1,2%, mientras que el S&P 500 avanzó un 0,7%. El promedio Dow Jones Industrial sumó un 0,3% tras una semana récord, acortada por el feriado, para este índice de referencia de primera línea.

Mientras tanto, los precios del petróleo tuvieron cierres con bajas marginales inferiores a 0,1%, con el Barril de Brent a USD 72,07 para septiembre, después de que el grupo OPEP+, integrado por los principales productores, acordara aumentar sus objetivos de producción, y los flujos se reactivaron a través del Estrecho de Ormuz, que había sido reabierto. Esto alivió la preocupación por las posibles presiones inflacionarias.

“Con el petróleo nuevamente cerca de los niveles previos al conflicto y un mercado laboral más débil, el foco de los inversores se trasladó hacia la política monetaria de la Fed. Las acciones recuperaron impulso, pero las tasas largas siguieron presionando a la renta fija”, puntualizaron desde Cohen Aliados Financieros.

Estabilidad para el dólar y fuerte monto operado



El mercado de cambios viene negociando en julio es su punto más alto en cuanto a volumen, con un promedio que se sostiene por encima de los USD 700 millones diarios. Este lunes se negociaron en el segmento de contado USD 725,6 millones, una importante oferta que contribuyó a mantener estabilizado al dólar tras la suba de más de 5% en junio.

El dólar mayorista cedió dos pesos o 0,1%, a $1.486,50, tras haber anotado la semana pasada $1.489, un máximo desde la corrida cambiaria de octubre de 2025. Mantiene una suba de 4,50 pesos o 0,3% en julio, y de 31,50 pesos y de 2,2% en lo que va de 2026.

Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios, dio cuenta de una demanda firmo con un dólar mayorista que tocó “un máximo de $1.492 y retrocediendo luego nuevamente a la zona de $1.490. Recién en los últimos 15 minutos de operaciones la oferta logró imponerse, quebrando ese piso y llevando la cotización a los mínimos del día”.

El Banco Central informó que el techo de las bandas cambiarias creció a $1.814,21, lo que dejó al tipo de cambio oficial a 327,71 pesos o 22% de ese límite teórico para la flotación.

El dólar al público finalizó sin variantes, a $1.510 para la venta en el Banco Nación por cuarto día consecutivo. El dólar blue subió cinco pesos o 0,3%, a 1.515 pesos.

En el mercado de futuros continuó elevado el monto de negocios, esta vez por encima del equivalente en pesos a USD 1.600 millones y un interés abierto próximo a los USD 3.700 millones, inferior al viernes 3. Los contratos operaron con caídas en un rango de 0,3% a 0,6%. Concentró la operatoria la posición con vencimiento a fin de julio, que cedió cuatro pesos, a 1.500,50 pesos.

“La principal novedad del plan financiero fue el anuncio de la emisión de un nuevo Bonar 2029 (AO29) por un cupón total de USD 2.000 millones. El instrumento replicará las condiciones de éxito del AO27 y AO28, ofreciendo una tasa del 6% anual con pago de renta mensual en dólares, diseñado específicamente para absorber y facilitar la reinversión de los cupones que el Tesoro pagará este próximo 9 de julio”, destacó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

El Banco Central se alzó con USD 81 millones por su intervención cambiaria del día, el 11,2% de la oferta spot, mientras que las reservas internacionales brutas crecieron en USD 35 millones, a USD 48.272 millones, el stock más alto desde el 4 de junio.

Fuente: Infobae