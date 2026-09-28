Los activos financieros de Argentina cotizaron con debilidad este lunes, con caída de precios para acciones y bonos y un incremento del del riesgo país, debido a la retracción inversora ante flojos datos de la macroeconomía.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- negociaron con una caída promedio de 0,6%, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide el diferencial de tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU con similares emisiones emergentes, subió 19 unidades para Argentina, en los 628 puntos básicos, el nivel más alto en seis meses. Durante la jornada, anotó 642 puntos al mediodía, un máximo desde el 2 de diciembre del año pasado.

Por su parte, la Bolsa de Buenos Aires cedió el 3,3% en pesos en el índice líder S&P Merval, en los 2.798.925 puntos, un piso desde el 20 de mayo. El panel de acciones líderes hilvanó su séptima caída consecutiva, período en el cual anotó una pérdida promedio de 8,6 por ciento.

El Gobierno viene de reportar una fuerte caída en el consumo y un aumento en los niveles de la pobreza, lo que alienta temores de una recesión a un año de cruciales elecciones presidenciales.

El Tesoro llevó a cabo durante esta jornada una licitación de deuda de corto plazo en la que enfrentó vencimientos por alrededor de 8,1 billones de pesos (equivalentes a unos USD 5.300 millones). El menú ofertado consistió en una letra ‘Lecap’ corta (S13N6), una ‘Lecer’ (X29E7), dos ‘Bontam’ (TMF27 y TML27) y cuatro ‘dollar linked’ (D30O6, D30N6, D31M7 y TZV27).

La Secretaría de Finanzas anunció que en la licitación adjudicó un total de $8,62 billones, frente a ofertas por un total de $9,77 billones.Esto significó un rollover de 100,08% sobre los vencimientos del día de la fecha.

Como sucedió en las dos licitaciones de agosto, el Tesoro no puso a disposición papeles con vencimiento en el próximo mandato presidencial, desde diciembre del 2027 en adelante.

En el exterior, los precios del petróleo crudo operan con alzas que se fueron moderando con el correr de la sesión. El barril de Brent del Mar del Norte ganó 1,3%, a USD 105,70, mientras que los principales indicadores de Wall Street cedieron entre 0,7 y 0,9 por ciento. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York se impusieron las bajas, encabezadas por Central Puerto con un 8,3%, Telecom (-7,1%) y Cresud (-6,3%).

Cohen Aliados Financieros describió el difícil presente para los activos locales, “con el frente externo y el interno jugando en contra al mismo tiempo. Las tasas largas de EEUU se mantuvieron en máximos, pero el castigo sobre la deuda argentina fue mucho más allá del contexto global: los bonos hard dollar se desplomaron, el riesgo país superó los 600 puntos básicos y el Merval profundizó la caída del mes”.

“Los datos de la semana no ayudaron. La actividad cayó con fuerza en julio y deja a la economía al borde de una recesión técnica, mientras la pobreza repuntó en el primer semestre, sumando un factor de riesgo político a un año de las elecciones. La única nota positiva la dieron los salarios privados, que volvieron a ganarle a la inflación”, agregaron desde Cohen.

Ammiel Pardo, Senior Economist de Aldazabal y Compañía, aportó que “el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella retrocedió 5,9% mensual en septiembre, ubicándose en niveles similares a los observados en julio, que habían representado el valor más bajo desde el inicio de la gestión de Javier Milei. La caída del indicador sorprendió, especialmente considerando que, en el mismo período, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) había mostrado una mejora de 2,4% mensual”.

“Con este resultado, el ICG se ubicó en 38,7 puntos (base 100), lo que implica una baja de 0,4% respecto de septiembre del año pasado. A pesar del retroceso, el nivel actual del ICG supera la marca alcanzada a la misma altura de los últimos cuatro mandatos presidenciales, agregó Ammiel Pardo.