Los bonos soberanos argentinos en dólares caen en Wall Street y continúan sin un catalizador claro, en un escenario marcado por las nuevas tensiones geopolíticas y un panorama local en el que los inversores comienzan a poner el foco en las elecciones de 2027. Así, el riesgo país supera la marca de los 600 puntos básicos.

En este contexto, el dato de inflación de EEUU, que se ubicó por encima de las expectativas del mercado, reforzó las perspectivas de una nueva suba de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) y volvió a presionar a los títulos argentinos en dólares, que registran caídas de hasta el 0,6%, principalmente en los tramos más largos de la curva.

Entre los bonos más afectados se destaca el Global 2041, con una baja del 0,55%, seguido por el Global 2046 (-0,08%) y el Global 2035 (-0,44%). En tanto, el riesgo país medido por el J.P. Morgan salta a los 602 puntos básicos y toca su nivel más alto en una semana.

El pasado martes, se conoció el dato de inflación de septiembre en la Argentina, el cual fue de 1,9%. Al respecto, el economista jefe de Grupo SBS, Juan Manuel Franco, indicó que el IPC se aceleró "en línea con lo que anticipaban varios relevamientos privados, por lo que se trató de un resultado de consenso".

"La buena noticia la dio la inflación núcleo, que desaceleró a 1,7% mensual y anotó el quinto mes consecutivo por debajo de 2% mensual", señaló el especialista y agregó: "Hacia adelante, para pensar en una mayor desinflación, será clave mantener el orden fiscal y monetario, a la vez que habrá que mantener un ojo sobre factores exógenos como el precio del petróleo y las tasas de interés de EEUU".

ADRs y S&P Merval

Por su parte, los ADRs vuelven a caer este miércoles y registran bajas de hasta 3,4% de la mano de Cresud, seguido por IRSA (-3,1%) y Banco BBVA (-2,8%). A contramano, YPF avanza hasta 1,5% y lidera el puñado de papeles al alza.

A su vez, el S&P Merval pierde 0,6% hasta los 2.850.667,53 puntos en pesos, mientras que en dólares anota un retroceso del 1%, hasta los 1.762,05 puntos. Las bajas están lideradas por los papeles bancarios, con Banco Macro a la cabeza (-2,2%).