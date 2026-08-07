El río Gualeguaychú registró un nuevo repunte durante las últimas horas y alcanzó un pico de 3,20 metros alrededor de las 2 de la madrugada de este viernes. Desde entonces comenzó un lento descenso y, durante la mañana, se mantenía estable en 3,14 metros, mientras que por la tarde evidencia la tendencia a la baja.

El subsecretario de Protección Civil e Inspección General, Nicolás Bozzani, explicó que las precipitaciones registradas durante la jornada del jueves no fueron intensas en términos de acumulación. “Acá llovieron 21 milímetros y en algunos lugares menos todavía. En la mayor parte de la cuenca se dio un escenario parecido, aunque puntualmente hubo registros que llegaron a los 40 milímetros”, precisó.

El comportamiento del río responde a la combinación de distintos factores. Al agua que todavía descendía por la cuenca luego de las lluvias anteriores se sumaron las precipitaciones de este jueves, el nivel elevado del río Uruguay y el episodio de viento registrado durante la jornada.

Según explicó Bozzani, el viento dificultó temporalmente la descarga del río Uruguay y repercutió especialmente sobre su tramo inferior, donde se encuentra Gualeguaychú. Con la disminución de ese efecto, el río alcanzó el nivel previsto y posteriormente comenzó a bajar de manera lenta.

Hasta el momento, las afectaciones son puntuales y se concentran principalmente en la zona de la Península, algunos complejos turísticos ubicados sobre la costa. En el camino hacia la Península puede registrarse una leve presencia de agua, sin que se hayan informado otras complicaciones.

La Dirección de Defensa Civil mantiene el seguimiento permanente de la evolución de los cursos de agua y de las condiciones meteorológicas para anticipar cualquier modificación del escenario.

La altura actualizada del río Gualeguaychú puede consultarse en el sitio web oficial del Gobierno de Gualeguaychú y a través del chatbot municipal. Ante situaciones de emergencia, se encuentran disponibles las líneas 103 y 3446 628885, habilitadas únicamente para llamadas.