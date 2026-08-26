La tendencia a la baja se sigue profundizando y el río Gualeguaychú continúa su descenso después de un fin de semana que tuvo en vilo a toda la comunidad ribereña.

Que las condiciones se mantengan dependerá principalmente de los vientos , ya que las lluvias anunciadas para este jueves no serían de importancia. No obstante, se mantiene el monitoreo constante con la mira puesta en la llegada de los momentos más álgidos del Fenómeno El Niño.

La altura del río este miércoles amaneció en 2,78 metros, y logró perforar la barrera de los 3 metros.