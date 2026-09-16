Por la madrugada de este miércoles, el viento del sudeste provocó que en pocas horas, el río Gualeguaychú subiera casi 50 centímetros.

A la 01.00 de la madrugada, la altura en el Puerto Local era de 1,91, mientras que a las 8 de la mañana, había alcanzado los 2,45 metros. El primer repunte se experimentó el martes cerca de las 17 horas, cuando el río estaba en 1,78 metros. A las 22 horas, llegó a los 1,94 metros, y siguió su ascenso.

En comunicación con Ahora ElDía, el responsable de Defensa Civil Nicolas Bozzani manifestó que este aumento en el nivel del río Gualeguaychú se debió al viento, pero que ya a las 8 de la mañana, el Puerto Boca estaba descendiendo.

Según manifestó Bozzani, estiman que los vientos puedan cesar después del mediodía y con esto el río comience su descenso.