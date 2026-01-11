En un domingo a puro sol y con un buen marco de público, el río Gualeguaychú fue escenario de la tercera fecha del Campeonato Argentino de Aguas Abiertas, en una jornada que reunió a cientos de nadadores de distintos puntos del país.

El arco de partida y de llegada se ubicó en la playa del Balneario Norte y el circuito comprendió una vuelta a la Isla Libertad y la continuidad hasta un bollado hasta un bollado ubicado a la altura de la playa del club Tiro Federal, en el caso de la prueba principal de 4.000 metros, que tuvo como ganador a Lucas Castro (del club Ciudad del Nado) de la ciudad de Buenos Aires.

También participaron varios deportistas locales como Lucas González (terminó entre los primeros de la general), Joaquín Fiorotto, Ricardo “Pichi” Fariña y Hernán Rivas, estos dos últimos reconocidos representantes del triatlón.

