El río Gualeguaychú llegaría a una altura normal durante este martes

Pero a partir de las cuatro y media de la tarde del domingo, las aguas comenzaron a bajar paulatinamente, y esta tendencia continuó a lo largo del lunes, aunque no con la velocidad deseada.

“El río Uruguay ya empezó a bajar, y aunque los vientos allí siguen siendo desde el sudeste, son con una mucha menor intensidad. Y por efecto de la bajante del Uruguay, también empezó a bajar el Gualeguaychú. La bajante será un poco más lenta de lo deseable, pero vamos a alcanzar el martes alturas en las cuales los balnearios podrán trabajar, aunque habrá que hacer limpieza de costa”, explicó el ex titular de Defensa Civil Daniel Hernández en declaraciones a Somos Gualeguaychú, quien explicó que entre 1,70 y 2 metros son alturas interesantes para aprovechar el río con fines turísticos y recreativos.

Lo cierto es que, según los expertos, el río ya no subiría más, salvo que venga una nueva sudestada. Y con respecto a las temperaturas, tanto el martes y el miércoles no serán jornadas calurosas, pero que no dejarán de ser agradables. Recién después del jueves se registrarán temperaturas superiores a los 30 grados.

Otro de los efectos que juega en contra de una hipotética subida del río es la extensa sequía que se vive desde hace más de un año. “Durante 2020 llovió solamente un 60,26% de lo que debió haber llovido en todo el año. Y en enero sólo llovió un tercio de lo esperado. Venimos de una seca pronunciada, y la sed que tiene el suelo es importante, por lo cual no se sabe qué cantidad de agua será la que realmente llegue al río”, amplió Hernández.