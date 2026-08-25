La tendencia a la baja se profundizó este martes y el río Gualeguaychú continúa su descenso después de un fin de semana que tuvo en vilo a toda la comunidad ribereña.

Que las condiciones se mantengan dependerá principalmente de los vientos , ya que las lluvias anunciadas para este jueves no serían de importancia. No obstante, se mantiene el monitoreo constante con la mira puesta en la llegada de los momentos más álgidos del Fenómeno El Niño.

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La altura del río este martes ha descendido a razón de un centímetro por hora y se acerca a los 3 metros. La gran pregunta es si logrará perforar esa medida. Cerca de las 15 horas, el portal municipal relevó que la altura se encontraba en los 3,01 metros.