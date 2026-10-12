El río Gualeguaychú muestra una leve tendencia descendente luego de alcanzar los 3,28 metros en el puerto local el viernes 9 de octubre. Según los últimos registros publicados por la Municipalidad, este lunes 12 de octubre la altura se ubicaba en 3,09 metros en el Puerto Local y 3 metros en Puerto Boca, con mediciones actualizadas esta tarde.

Pese al descenso, el nivel del agua continúa elevado y persisten sectores afectados por la crecida, entre ellos zonas de la costanera y terrenos del Parque Unzué.

Las autoridades mantienen el seguimiento de la situación, mientras que las lluvias previstas en la cuenca alta y los cambios en los vientos podrían influir en la evolución del río durante los próximos días.