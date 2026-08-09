Después de alcanzar su punto máximo, ayer comenzó un lento descenso. Durante toda la jornada estuvo fluctuando entre los 3,07 metros y los 3,12 metros. Defensa Civil sostiene el monitoreo permanente y el Municipio reforzó el contacto con vecinos de las zonas que podrían verse afectadas ante una nueva crecida.

El río Gualeguaychú continúa estable luego de haber alcanzado los 3,20 metros y comenzar un lento descenso desde este sábado. Al cierre de esta edición, el nivel del curso de agua se ubicaba alrededor de los 3,10 metros. Mientras, las autoridades mantienen un monitoreo permanente de la situación hidrológica y de las condiciones meteorológicas que podrían influir sobre su comportamiento.

Nicolás Bozzani, de Defensa Civil, explicó a Ahora ElDía que por el momento no se registran cambios significativos y que uno de los factores que se sigue con atención es la dirección del viento. “El viento que tenemos ahora es sudoeste. Por ahora, hasta mañana se mantendría. El río sigue estable con leves fluctuaciones”, señaló.

El dato resulta relevante porque la evolución del nivel del río no depende únicamente de las precipitaciones registradas en la ciudad, sino también de las condiciones que se presentan en toda la cuenca y de factores como el viento. Por ese motivo, desde los organismos que intervienen en la emergencia se sostiene un seguimiento constante para anticipar posibles modificaciones y activar las medidas correspondientes si fuera necesario.

Aunque el escenario actual es de estabilidad, el Municipio mantiene activo el esquema preventivo que comenzó a reforzarse durante los últimos días, cuando el río se acercó y posteriormente alcanzó los 3,20 metros. Las afectaciones se concentran en sectores de la Península y algunos complejos turísticos costeros.

En ese contexto, se realizaron reuniones con vecinos de sectores ubicados en zonas potencialmente vulnerables y se actualizaron los datos de las familias que podrían requerir asistencia ante una eventual crecida.

Una de las últimas acciones estuvo vinculada directamente con los vecinos del Camino de la Costa. El Municipio mantuvo un encuentro con habitantes de ese sector y de zonas aledañas para brindar información sobre la situación hidrológica y explicar cuáles son las medidas que se están implementando frente a la evolución del río.

La reunión tuvo como objetivo principal fortalecer la comunicación con las familias que viven en sectores cercanos al curso de agua. En esos lugares, el seguimiento del nivel del río resulta especialmente importante debido a que una eventual crecida puede generar complicaciones en los caminos de acceso y afectar la circulación, además de poner en riesgo viviendas y pertenencias.

Durante el encuentro se abordaron cuestiones relacionadas con los pronósticos y con el comportamiento que podría tener el río en los próximos días. También se plantearon mecanismos para mantener una comunicación directa con los vecinos y contar con información actualizada que permita actuar con rapidez si las condiciones cambian.

Un operativo preventivo en las zonas más expuestas

En paralelo al encuentro con los vecinos, los equipos municipales realizaron un relevamiento en la zona norte de Gualeguaychú. De acuerdo con la información difundida por el Municipio, durante el operativo fueron recorridas más de 100 viviendas. El objetivo fue verificar y actualizar los datos existentes y, al mismo tiempo, conocer las condiciones particulares de quienes habitan esos sectores.

La identificación previa de personas mayores, personas con discapacidad y otras situaciones particulares permite establecer prioridades en caso de que sea necesario implementar una evacuación o brindar algún tipo de acompañamiento.

Además, establecieron canales de comunicación ante una modificación rápida de las condiciones. La intención es que, frente a una eventual emergencia, la información pueda circular de manera rápida y que las familias sepan a qué organismos recurrir y cuáles son las indicaciones oficiales.

Desde el Municipio señalaron que las tareas territoriales forman parte de las acciones preventivas que se vienen desarrollando a partir de la evolución del río y que continuarán de acuerdo con el comportamiento de la situación hidrológica.

Coordinación entre las fuerzas

El Municipio y las fuerzas que integran el esquema de respuesta ante emergencias mantuvieron una reunión para coordinar las acciones que podrían desplegarse frente a una eventual crecida del río Gualeguaychú.

El encuentro contó con representantes de distintos organismos y fuerzas que podrían intervenir ante una emergencia, entre ellos Bomberos Voluntarios, Ejército Argentino, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Policía de Entre Ríos, Policía Federal Argentina y Hospital Centenario.

La coordinación entre estos organismos buscó establecer de antemano las responsabilidades y mecanismos de intervención para evitar demoras ante una situación que requiera una respuesta rápida. El trabajo conjunto permitió definir cómo se organizarán las tareas de asistencia, traslado, evacuación y atención de las personas afectadas si el nivel del río volviera a aumentar. El objetivo de las autoridades es que, si el escenario cambia, los organismos involucrados puedan actuar de manera coordinada y con información actualizada.

¿Qué es lo que se espera?

El actual escenario de estabilidad se produjo después de un período de crecimiento del río. En los últimos días, el Gualeguaychú llegó a una altura de 3,20 metros y posteriormente comenzó a registrar un lento descenso.

Ese registro fue el punto de referencia que llevó a intensificar las acciones preventivas. Si bien la situación no implicó necesariamente un escenario de evacuación generalizada, el aumento del nivel del agua generó la necesidad de reforzar el seguimiento y preparar los dispositivos de respuesta ante la posibilidad de que la tendencia continuara.

El comportamiento del río respondió a la combinación de distintos factores. Al agua que todavía descendía por la cuenca luego de las lluvias anteriores se sumaron las precipitaciones del jueves, el nivel elevado del río Uruguay y el episodio de viento registrado durante la jornada.

Según explicó Bozzani, el viento dificultó temporalmente la descarga del río Uruguay y repercutió especialmente sobre su tramo inferior, donde se encuentra Gualeguaychú. Con la disminución de ese efecto, el río alcanzó el nivel previsto y posteriormente comenzó a bajar de manera lenta.

Con el descenso posterior, el nivel comenzó a alejarse de ese máximo reciente. Sin embargo, las autoridades decidieron mantener las medidas preventivas debido a que el comportamiento del río puede modificarse a partir de las condiciones meteorológicas y de la evolución de la cuenca.

El foco, ahora, está puesto en la evolución de las condiciones durante los próximos días y en determinar si el río logra sostener la tendencia estable o si vuelve a presentar variaciones.

La altura actualizada del río Gualeguaychú puede consultarse en el sitio web oficial del Gobierno de Gualeguaychú y a través del chatbot municipal. Ante situaciones de emergencia, se encuentran disponibles las líneas 103 y 3446 628885, habilitadas únicamente para llamadas.