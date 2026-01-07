El domingo 11 de enero de 2026, Gualeguaychú volverá a mirar al río como espacio de encuentro, competencia y política pública. En el Paseo del Obelisco del Balneario Municipal se disputará la 3ª Fecha del Campeonato de Aguas Abiertas, una propuesta que combina deporte, naturaleza y gestión articulada entre el Estado local y el sector privado.

Desde la Dirección de Deportes del Gobierno de Gualeguaychú destacaron el valor estratégico de este tipo de propuestas. “Las disciplinas deportivas no son un complemento: son una política central para construir comunidad, promover hábitos saludables y garantizar igualdad de acceso al deporte. Desde el Gobierno municipal acompañamos estos eventos que fortalecen el tejido social y ponen en valor nuestros espacios públicos.

La jornada incluirá pruebas de 500, 2.000 y 4.000 metros, pensadas tanto para quienes se inician en el nado en aguas abiertas como para atletas con experiencia en largas distancias. La acreditación y entrega de kits se realizará de 9:30 a 10:30 h, seguida por la charla técnica a las 10:35. Las largadas comenzarán a las 10:45 para los 500 metros y a las 11 h para las distancias mayores. La premiación está prevista para la hora 13.

El evento contará con categorías generales y por edades, para varones y mujeres, desde menores de 19 años hasta mayores de 60. Cada competidor recibirá chip, número identificatorio, kit con hidratación, snacks y medalla al completar su prueba. Además, habrá seguro por participante, ambulancia, cantina, servicio de buffet y cobertura fotográfica oficial.

Las inscripciones se realizan de manera online, con un sistema de reserva previa y pago final en la acreditación. Se esperan aproximadamente 200 nadadores. Para menores de edad, se exige documentación adicional y autorización de un adulto responsable.

Con el río como protagonista y el deporte como herramienta de inclusión, Gualeguaychú vuelve a marcar el rumbo: más actividad física, más presencia del Estado y una agenda que entiende al nado en aguas abiertas como parte de una política deportiva con impacto social.