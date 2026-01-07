ESTE DOMINGO
El río Gualeguaychú será escenario de una fecha del Campeonato Argentino de Aguas Abiertas
Será en el Balneario Municipal el próximo domingo.
El domingo 11 de enero de 2026, Gualeguaychú volverá a mirar al río como espacio de encuentro, competencia y política pública. En el Paseo del Obelisco del Balneario Municipal se disputará la 3ª Fecha del Campeonato de Aguas Abiertas, una propuesta que combina deporte, naturaleza y gestión articulada entre el Estado local y el sector privado.
Desde la Dirección de Deportes del Gobierno de Gualeguaychú destacaron el valor estratégico de este tipo de propuestas. “Las disciplinas deportivas no son un complemento: son una política central para construir comunidad, promover hábitos saludables y garantizar igualdad de acceso al deporte. Desde el Gobierno municipal acompañamos estos eventos que fortalecen el tejido social y ponen en valor nuestros espacios públicos.
La jornada incluirá pruebas de 500, 2.000 y 4.000 metros, pensadas tanto para quienes se inician en el nado en aguas abiertas como para atletas con experiencia en largas distancias. La acreditación y entrega de kits se realizará de 9:30 a 10:30 h, seguida por la charla técnica a las 10:35. Las largadas comenzarán a las 10:45 para los 500 metros y a las 11 h para las distancias mayores. La premiación está prevista para la hora 13.
El evento contará con categorías generales y por edades, para varones y mujeres, desde menores de 19 años hasta mayores de 60. Cada competidor recibirá chip, número identificatorio, kit con hidratación, snacks y medalla al completar su prueba. Además, habrá seguro por participante, ambulancia, cantina, servicio de buffet y cobertura fotográfica oficial.
Las inscripciones se realizan de manera online, con un sistema de reserva previa y pago final en la acreditación. Se esperan aproximadamente 200 nadadores. Para menores de edad, se exige documentación adicional y autorización de un adulto responsable.
Con el río como protagonista y el deporte como herramienta de inclusión, Gualeguaychú vuelve a marcar el rumbo: más actividad física, más presencia del Estado y una agenda que entiende al nado en aguas abiertas como parte de una política deportiva con impacto social.