Desde la madrugada el río Gualeguaychú experimenta una tendencia creciente, y a las 20 horas la página oficial de Municipio indicó que su altura había alcanzado los 3,28 metros.

Defensa Civil manifestó que "por ahora no hay severas indicaciones de sudestada que nos afecte, pero seguramente llegaremos a cifras próximas a la altura de alerta. Todo depende de cómo siga el tiempo.

El agua de lo que llovió en la cuenca ya está bajando".

Por otro lado, Ahora ElDía dialogó con el experto en meteorología Daniel Hernández quien adelantó que “el río Gualeguaychú va a seguir creciendo, porque tenemos dos factores: el río Uruguay está creciendo puerto arriba, esa agua va a bajar y va a hacer que el Gualeguaychú crezca. Y por otro lado, lo que puede agravar el escenario son los vientos que se pronostican hasta el sábado 17 de octubre del sector sudeste, no de gran intensidad, pero mantenidos. Eso va a aumentar la crecida hasta que comience a inundar la cuenca baja del Gualeguaychú, y ahí estabilizará su altura a la espera de nuevos acontecimientos”.

Hernández apuntó que desde Salto Grande están erogando grandes volúmenes de agua, que indicen cuenca abajo debido a las lluvias que se están dando, y que se mantendrán durante toda la semana, en la cuenca alta.

El nivel de alerta del río Gualeguaychú está establecido en los 3,50 metros, mientras que el nivel de evacuación se activa cuando alcanza los 3,80 metros. Desde Defensa Civil manifestaron que se mantendrá la vigilancia hasta la altura de alerta.