El río Gualeguaychú superó los 2,8 metros y sigue la alerta por nuevas subidas

Desde comienzo de la jornada se comenzó a ver una suba sostenida de la altura del río, con un caudal que desde primeras horas de la mañana del martes comenzó a mostrar una furia que no es usual a esta altura, sobre todo luego de un año de sequía en la cual el curso de agua registró sus alturas más bajas en años.

rio gualeguaychu 01.jpeg

Pero al parecer, y por un buen tiempo, esa imagen del río Gualeguaychú bajo y con mucha costa tendrá que quedar en la memoria, porque en este caso el agua llegó y para quedarse.

Según los registros realizados a la altura del puerto, el río tuvo un pico de 2,86 metros antes de que comenzara a tornarse estacionario. ¿Qué quiere decir esto último? Que durante gran parte del día subió, subió y subió, hasta que promediando las 17 horas dejó de subir, pero tampoco es que bajó.

rio gualeguaychu 02.jpeg

“Durante la tarde del martes, comenzó a estar estacionario, y las variaciones que tenía el río en ese momento eran ínfimas”, relató el ex titular de Defensa Civil y especialista en el tema Daniel Hernández, quien además explicó a qué se debió el proceso de estacionalidad: “Felizmente, por lo bajo del río Uruguay, el río Gualeguaychú sigue desaguando”.

“Igualmente, sigue entrando mucha agua de la cuenca alta y media, pero este panorama nos permite tener expectativas interesantes. Sin embargo, falta pasar mucha agua y va a seguir subiendo en la ciudad, pero no va a ser sorpresivo. Por eso vamos a ir anunciando todo antes de que pase todo lo que tenga que pasar”, explicó Hernández.

rio gualeguaychu 04.jpeg

El motivo por el cual se espera que el nivel del río siga en ascenso y se mantenga la alerta de los 4 metros a la altura del puerto es que la cuenca del Gualeyán ya recibió gran parte del agua llovida durante la semana pasada en la zona de Larroque. Y si bien el Uruguay sigue bajo y no hay expectativas de que suba –tampoco hay pronóstico de sudestada y precipitaciones, lo cual también en contra del peor de los escenarios–, en algún momento esa agua va a salir y va a influir en la altura del Gualeguaychú, aunque no se sabe a ciencia cierta cuánto más puede llegar a crecer.

“La alerta sigue siendo de 4 metros, y si no llega pueden insultarme porque les hice subir las cosas y después no pasó nada, pero prefiero eso a que pierdan todo por no tener la previsión de levantar”, se sinceró el especialista.