El nivel del río Uruguay en la costa entrerriana presenta una tendencia descendente que genera buenas proyecciones para la próxima temporada de verano. En una entrevista con el programa de streaming Viendo Qué Pasa, el representante del Instituto Nacional del Agua (INA), Juan Borus, trazó un panorama alentador y descartó las previsiones iniciales que anticipaban crecidas severas para el cierre del año.

El especialista remarcó que las precipitaciones en la cuenca mermaron de manera sostenida durante el último mes. “Comparado con lo que se creía que podía ser hasta fin de año, lo que está pasando en el Uruguay es bastante menos”, afirmó Borus, y precisó que el cauce se encuentra “en aguas medias, a veces medias altas”. Asimismo, sostuvo de forma categórica que “está tranquilo el Uruguay claramente en este momento”.

Sobre el comportamiento del agua en el sector provincial, detalló que el tramo entrerriano del río mantiene “aguas altas por encima de lo normal, por supuesto, pero altas por debajo de alerta y con cierta tendencia descendente que vamos a ir siguiéndola”. Esta estabilización se debe a que la cuenca “ha aflojado bastante su actividad” y registra una disminución de los pulsos de lluvia, lo que deriva en una situación “más acotada, más tranquila”.

La dinámica de bajante paulatina beneficia directamente a las localidades costeras de cara a la habilitación de los balnearios estivales. Borus ejemplificó que, para liberar áreas como el Banco Pelay en Concepción del Uruguay, se necesitan medidas de escala que no superen los 2,50 metros, una marca que se podría alcanzar si continúa este ritmo. En ese marco, proyectó que “toda la ribera entrerriana del río Uruguay va a estar disponible para el turismo seguro”.

Finalmente, el referente del INA destacó el cambio rotundo de escenario respecto a los meses previos. “Un par de meses atrás la idea era que iba a tener el río Uruguay niveles altísimos por el resto del año y bien entrado el verano. Ahora la situación es un poco mejor, bastante mejor”, concluyó.