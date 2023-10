Debido a las continuas lluvias en la cuenca Alta, los niveles del río Uruguay, aguas abajo de la represa, subirán. Se estima que se ubicará en una altura cercana a los 12 mts en Concordia y 12,2 metros en Salto en los próximos días.

En este sentido, la Cooperativa Eléctrica de Concordia, en coordinación con el Comité Operativo de Emergencia (COE) que sigue paso a paso la evolución de los escenarios que se generan con la creciente del río Uruguay, procedió al retiro de 17 medidores de energía.

En tanto, en Gualeguaychú, según informa el portal web de la Municipalidad, el puerto local se encuentra en 2,73 metros.

La evolución del río a nivel local fue fluctuante, el miércoles alcanzó su pico máximo con 2,90 metros, y desde entonces ha experimentado descensos y ascensos. Por ejemplo, el jueves amaneció en 2,70 para luego escalar 9 centímetros.

En tanto, durante la jornada del viernes, la máxima se experimentó a las 15:00 con 2,75 metros, y cerró el día con 2,70.

Crédito: Santiago Burgos

Este sábado por la mañana presentó su nivel más bajo en 2,68 pero luego fue creciendo hasta instalarse en los 2,73 (10:00 hs).

El comunicado de Defensa Civil

En este contexto, desde Defensa Civil de la Municipalidad lanzaron información oficial sobre la situación y cómo impactarán en Gualeguaychú: “En virtud de informes recibidos por parte de INA (Instituto Nacional del Agua) y la gerencia de hidrología de Salto Grande, se informa que, en el transcurso de los días, nuestro Río Gualeguaychú y Uruguay verán un incremento en sus cuotas de altura, previendo que a partir del día lunes y siguientes la misma pueda superar los 3.20 metros”.

Al respecto, Cristian Magne responsable de área comentó a Ahora ElDía que “No esperamos mucho más que eso en tanto no se complique la situación acá, la cuenca del Río Gualeguaychú está muy baja, no hay agua casi y el fenómeno de lluvia que se va a dar entre esta noche y mañana esperamos que sea de poca intensidad, más allá de que pueda haber un chaparrón fuerte en algún momento, esperamos que caiga mucha cantidad para que no se complique. Más allá de eso, estamos evaluandolo hora a hora al río Uruguay y Gualeguaychú y verificando toda la zona”.

Y agregó: “Hace días que Salto Grande está erogando por una ola de crecida que viene de Corrientes y por ahora lo viene regulando bien, no creo que nos llegue al nivel de alerta, pero vamos a estar por los 3.20 metros o 3.30, quizás un poco más, pero lo vamos evaluando hora a hora”.