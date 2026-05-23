El asalto sufrido por una adolescente en inmediaciones de la Azotea La Palma en calle San Luis generó una fuerte preocupación en Gualeguaychú y volvió a poner sobre la mesa el debate acerca de la seguridad urbana, especialmente en sectores históricamente considerados tranquilos, como las zonas cercanas a establecimientos educativos.

El episodio ocurrió cuando la joven fue interceptada por un hombre armado con un cuchillo que la amenazó para sustraerle sus pertenencias. El hecho provocó un inmediato despliegue policial y derivó, horas más tarde, en la detención de un sospechoso de 27 años, quien posee antecedentes penales y ya había cumplido una condena previa por delitos contra la propiedad.

Desde la Policía reconocieron que se trató de un caso que encendió las alarmas puertas adentro de la fuerza. El jefe de Operaciones de la Policía Departamental, Osvaldo Adolf, explicó que no se trató de un hecho habitual dentro de la realidad delictiva local y remarcó que la situación motivó una intervención inmediata.

“No es un episodio muy común ni muy frecuente. Automáticamente activó todas nuestras alertas y generó una ocupación inmediata del caso”, sostuvo el funcionario policial al referirse al asalto.

Adolf detalló que incluso antes de concretarse la detención ya se trabajaba desde la División Investigaciones en la recolección de pruebas y elementos que permitieran identificar y vincular a la persona sospechada de haber cometido el hecho.

Pero más allá del episodio puntual, el hecho volvió a instalar una discusión que aparece de manera recurrente cuando aumentan determinados delitos contra la propiedad: el impacto de la situación económica y social.

Consultado sobre si la crisis económica actual puede generar un incremento en robos o asaltos, Adolf evitó establecer una relación directa, aunque reconoció que existen múltiples factores que influyen en la comisión de delitos.

“Pueden aumentar los hechos contra la propiedad por la crisis económica, pero igualmente detrás de eso hay muchas situaciones. Hay cuestiones vinculadas a la contención familiar, a distintos contextos sociales y a realidades complejas”, explicó.

En ese sentido, el jefe policial realizó una aclaración que consideró importante respecto a la manera en que muchas veces se califican estos episodios. Señaló que hablar de “hechos menores” puede resultar injusto para quienes atraviesan situaciones de este tipo.

“Por ahí se habla de hechos menores y no se tiene en cuenta a las víctimas. Si a una persona le roban una bicicleta que estaba dentro de su casa, no solamente le sacan un bien material. También invaden su privacidad, ingresan a su espacio y eso tiene un impacto muy fuerte”, expresó.

La reflexión tomó todavía más fuerza al referirse a la adolescente víctima del robo ocurrido en calle San Luis. Aunque el hecho no dejó lesiones físicas, el componente traumático aparece inevitablemente en una situación de estas características.

Para una ciudad acostumbrada a que cientos de chicos y chicas caminen solos hacia las escuelas, el episodio generó inquietud entre padres y familias. La imagen de una estudiante abordada por un delincuente armado en pleno trayecto escolar rompió con una sensación de tranquilidad que durante años formó parte de la ciudad.

Respecto del detenido, Adolf confirmó que tiene antecedentes penales y que había recuperado hace no mucho tiempo la libertad luego de cumplir una condena también relacionada con delitos contra la propiedad.

En una ciudad donde todavía persiste la costumbre de caminar, enviar a los hijos solos a la escuela o transitar distintos barrios sin mayores sobresaltos, el episodio ocurrido en calle San Luis funcionó como una señal de alerta. No por la cantidad de hechos registrados, sino por la modalidad y el impacto social que generó al quedar registrado en las cámaras de seguridad.

Y justamente allí radica la principal preocupación: que una escena excepcional empiece a tornarse cotidiana.