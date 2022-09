Ezequiel Lavezzi se retiró del fútbol de forma prematura. Con apenas 34 años, colgó los botines a fines de 2019 tras su último paso por el Hebei Fortune de China, a la par de su compañero de equipo y selección argentina Javier Mascherano. A diferencia del Jefecito, que hoy conduce la Sub 20 albiceleste, el Pocho estará vinculado a su deporte predilecto aunque desde otro inesperado rol.

El ex delantero de 37 años fue contratado por el área de Desarrollo de la Conmebol y va a entrevistar a jugadores que sean convocados al Mundial de Qatar 2022 y pertenezcan a las cuatro federaciones miembro que lograron sacar el boleto a la cita (Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay).

“Desde la Conmebol apuntamos a escuchar y ver a los mejores jugadores que nos representarán con sus selecciones durante el Mundial de Qatar 2022, el Pocho Lavezzi será el conductor de las conversaciones con las estrellas de los 4 países”, anunció Nery Pumpido, Secretario General Adjunto de Fútbol y Director de Desarrollo de la entidad sudamericana con sede en Luque (Paraguay), cargo que anteriormente tenía su compatriota Gonzalo Belloso.

Esta semana, a Lavezzi se lo vio cerca del plantel dirigido por Lionel Scaloni que ayer jugó en Miami un amistoso frente a Honduras (el próximo será este martes contra Jamaica en Nueva Jersey) y probablemente el encuentro haya tenido que ver con la producción del material que se verá a la brevedad en los canales oficiales del ente que rige al fútbol sudamericano.

Junto a él estuvo Gonzalo Higuaín, quien actualmente se desempeña en el Inter de Miami y compartió varios años en el seleccionado nacional con nombres pesados que todavía continúan como Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi.

La Conmebol adelantó que el Pocho será el conductor del programa El Juego Sagrado, que constará en una serie de entrevistas con grandes personalidades del fútbol sudamericano camino al Mundial. Y, en paralelo, la Asociación del Fútbol Argentino pondría en marcha un proyecto denominado “AFA Estudio” que servirá para generar contenido en las redes sociales oficiales: pretenden que Lavezzi forme parte del mismo, aunque hasta el momento no tienen nada cerrado.

Precisamente el 13 de diciembre de 2019, Lavezzi compartió un mensaje en las redes en el que anunció su retiro de la práctica profesional: “Fueron años increíbles de esta historia. Años marcados por aprendizajes, momentos únicos e infinidad de recuerdos que serán eternos en mi corazón. Por siempre agradecido a todos los que me acompañaron en este camino. Con mucha emoción, me despido de la etapa más linda que me dio la vida. Fui muy feliz! Un abrazo”.

Desde allí, al santafesino se lo vio disfrutar junto a su familia y amigos en diferentes puntos del mundo. Desde su Gobernador Gálvez (pueblo cercano a Rosario) natal, hasta el Caribe, la Costa uruguaya, la Polinesia, Ibiza, Miami o París. Su lugar predilecto fue la isla San Bartolomé, más conocida como St. Barths, donde se habla el idioma francés que todavía tiene aceitado por su paso en PSG. Fueron más de dos años sabáticos en los que se predispuso a recuperar el tiempo que le había quitado la exigencia de su carrera deportiva.

Jamás se despojó del mate, pero se hizo aficionado al vino y a menudo comparte alguna degustación. En plena pandemia, construyó una relación sentimental con la modelo brasileña Natalia Borges, con la que se mostró en las redes y públicamente. Tuvieron algunos cortocircuitos desde el 2020 y los medios del espectáculo informaron en las últimas semanas que estarían distanciados en la actualidad. El amor que nunca cambió para el Pocho Lavezzi es el de su hijo Tomás (fruto de una relación anterior incluso a la de su antigua pareja Yanina Screpante), a quien le dedica gran parte de sus posteos de Instagram.

A los 37 años, después de gozar de sus merecidas vacaciones post retiro, Lavezzi volverá al mundo del fútbol. Después de brillar con Estudiantes de Buenos Aires, San Lorenzo, Napoli, PSG y Hebei Fortune, se pasará del otro lado de la línea de cal para darle rienda suelta a una faceta desconocida en los medios. El Pocho, que nunca fue muy adepto a las entrevistas, ahora será el encargado de hacer las notas más jugosas con los principales protagonistas de Qatar 2022.