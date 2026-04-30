Este jueves 30 de abril tendrá lugar una nueva charla abierta a la comunidad. En esta oportunidad, la estudiante gualeguaychuense Catalina Gómez Vela compartirá su experiencia de intercambio de corta duración en Francia. Y Alexis Kemunto, joven de Uganda, contará sobre su intercambio de un año en nuestro país, en una ciudad santafecina y en Gualeguaychú.



La charla tendrá lugar este jueves 30 de abril a las 20 horas, en la Asociación del Magisterio (Fray Mocho 170). La misma es gratuita y abierta a todo público, especialmente para adolescentes, que deseen conocer y consultar sobre el Programa de Intercambio de Jóvenes de Rotary International (Rotary Youth Exchange – RYE).



Hasta el momento, bajo el patrocinio del Rotary Gualeguaychú Oeste, numerosos jóvenes realizaron, o están por realizar, intercambios en Alemania, EEUU, Francia, Hungría, Sudáfrica, Canadá, Australia, Brasil, etc.



Para más información, comunicarse con Gisela Weisheim, responsable del RYE del Rotary Gualeguaychú Oeste a través del celular (3446) 648562 o del correo electrónico [email protected].