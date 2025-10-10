"COMUNIDAD ACTIVA"
El Rotary y el Hogar de Ancianos presentaron un proyecto para mejorar las instalaciones de los adultos mayores
En el proyecto, llamado "Comunidad Activa", trabajan en conjunto Rotary Gualeguaychú Oeste, Rotary Club Gualeguaychú Oficial y el Hogar de Ancianos.
Se trata de una iniciativa que busca unir personas para mejorar la vida de los adultos mayores. Su objetivo principal es construir espacios más dignos, seguros y confortables para los adultos mayores del Hogar de Ancianos.
“Comunidad Activa” es el nombre de la iniciativa que llama al compromiso y la colaboración de nuestra sociedad. Para aportar, los organizadores brindan un alias: HOGAR.CONSTRUYENDO (Razón Social: PIA UNION SAN ANTONIO).
Además, se pueden donar materiales. El contacto del Hogar es el teléfono (03446) 422833.
