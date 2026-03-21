Una interesante propuesta deportiva destinada a adolescentes de entre 13 y 18 años comenzó a desarrollarse en el Polideportivo Norte y ya muestra una buena respuesta en sus primeras semanas.

Se trata del taller “Jóvenes Rugbiers en Acción”, que inició el pasado 12 de marzo y se lleva adelante los jueves y sábados desde las 17, con entrenamientos enfocados en la enseñanza de los fundamentos del rugby y la incorporación de hábitos vinculados a la disciplina.

Además del aspecto técnico, la actividad apunta a fortalecer valores propios del deporte como el compañerismo, el respeto y el trabajo en equipo, en un ámbito que también promueve la integración y el desarrollo personal de los participantes.

Durante cada jornada, los jóvenes combinan la práctica en cancha con instancias de intercambio grupal, en un espacio que busca consolidarse no solo como formativo en lo deportivo, sino también como punto de encuentro.

En ese sentido, el crecimiento del rugby como disciplina formativa se refleja en este tipo de iniciativas, que acercan el deporte a nuevos jugadores y generan oportunidades para iniciarse en una actividad que continúa expandiéndose a nivel local.

La dinámica de los entrenamientos incluye ejercicios técnicos, trabajos físicos adaptados a la edad y prácticas en equipo, permitiendo a los participantes incorporar progresivamente los conceptos del juego en un entorno cuidado y formativo.

La iniciativa se enmarca dentro de un programa provincial orientado a fomentar la participación juvenil y ampliar el acceso a actividades recreativas y formativas, con eje en el protagonismo de los adolescentes.

En sus primeros encuentros, el taller registró una participación sostenida, reflejando el interés por este tipo de propuestas vinculadas al deporte.

La convocatoria continúa abierta, por lo que quienes deseen sumarse pueden acercarse directamente al Polideportivo Norte en los días y horarios de entrenamiento.