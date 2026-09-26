Si bien el fin de semana arrancó soleado en la ciudad, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió por tormentas fuertes, a partir de la noche del sábado y hasta la tarde del domingo.

Según pronosticó para Gualeguaychú, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Alertas en toda la provincia

Para los departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, la alerta amarilla regirá durante la noche de este sábado, la madrugada y mañana del domingo y volverá a estar vigente durante la mañana del lunes.

En tanto, para Colón, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay, la advertencia estará vigente durante la noche del sábado; la madrugada, mañana y noche del domingo.

Durante la mañana del domingo, todo el territorio entrerriano estará comprendido por la alerta amarilla por tormentas, de acuerdo con la información actualizada del organismo meteorológico.

El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.