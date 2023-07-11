"Este sábado vamos a inaugurar un nuevo espacio público al aire libre. Desde el 2015 hemos recuperado y puesto en valor 12 espacios públicos abiertos, que en su totalidad cuentan con más de 70 hectáreas para actividades recreativas, gastronómicas y turísticas en nuestra ciudad. Este año ya estamos incorporando más lugares de calidad a la superficie existente, que totalizan unas 50 hectáreas y casi un kilómetro de playa pública para el disfrute de todos y todas" expresó Piaggio.

Asimismo, el intendente sostuvo que “seguimos trabajando para que nuestros vecinos, vecinas y turistas puedan disfrutar cada vez más de la belleza de nuestro río, su flora y fauna. El Paseo de la Península tendrá una extensión de más de 3 kilómetros y contará con una trama vial con veredas para paseo peatonal, bicisendas, una laguna, un mirador de 18 metros de altura y espacios verdes con acceso al río Gualeguaychú".

“Hace más de 7 años llevamos adelante políticas de restauración, recuperación y creación espacios públicos abiertos para el para el disfrute de toda la familia. Son inversiones que aumentan la calidad de vida de toda la comunidad y generan mayores oportunidades para el desarrollo económico de la ciudad”, añadió Piaggio.

El Paseo de la Península cuenta con una trama vial que se inicia en Bulevar De León y Luis N Palma, con una extensión de 3150 metros. Actualmente se ultiman detalles de la construcción del gran atractivo que tendrá este nuevo paseo: el Mirador del Río, una torre elevada de 18 metros de altura, construida completamente en madera sobre una estructura de metal importada de Italia, que permitirá observar la natural belleza del paisaje ribereño.

En el centro del paseo, se encuentra la laguna, un espacio con mesas y bancos, también una plaza con juegos individuales y grupales. En esta área se contempló la instalación de dos puentes peatonales para vincular la trama con el humedal.

El paseo cuenta con mobiliario en hormigón armado, elaborado íntegramente por la Fábrica Municipal Cooperativa (FaMuCo). A su vez la fábrica realiza las cordonetas que limitan la bicisenda de la calle. Para una correcta iluminación del tramo completo se incorporaron luces led con un novedoso sistema de paneles solares.

Encontrarán señalética para regular el estacionamiento y el tránsito de las bicicletas por los carriles correspondientes. A su vez contará con cartelería dentro del mismo que tendrá información de la flora y fauna autóctona que vive en la laguna antes mencionada. Por último se constituyeron nuevos caminos y delimitaron las calles existentes que tendrán sentido único para una mejor transitabilidad.