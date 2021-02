El sábado se presentará "Como si pasara un tren" en el Teatro Gualeguaychú

En su estreno, el público aplaudió de pié y les hizo llegar a los actores mensajes cómo: “Obra maravillosa que toca el alma, me reí, llore, y hasta me enoje". “Emocionante, para pensar sobre los vínculos familiares” “Me reí a carcajadas y a su vez me conmoví hasta las lágrimas, realmente es imperdible” “Una historia hermosa y extraordinariamente interpretada”

La trama de la obra, que es para mayores de 13 años, transcurre en una pequeña ciudad, donde vive Susana, una madre sobreprotectora que cría sola a su hijo Juan Ignacio, un joven con un trastorno generalizado del desarrollo.

Este mundo cerrado se ve alterado con la llegada de Valeria, una prima de Capital Federal. Ella funcionará como espejo del vínculo, cuestionando y ayudando a Juan a conectarse con lo que quiere, dándole fuerzas para enfrentar a su madre y cumplir sus deseos.

La comedia dramática "Como si pasara un tren" atraviesa temas como la libertad, el amor, la familia, los sueños y el crecimiento.

Las entradas para la función del sábado 27 de febrero están a la venta a $400 en hotel Amalfi, en 25 de Mayo, casi 3 de Febrero, o se pueden conseguir llamando al 3446-675934. Además, el día de la función los tickets se podrán comprar en la boleteria del teatro, que abrirá a partir de las 11 de la mañana.

Cabe destacar que en el teatro se respeta un estricto protocolo, por lo que se exige la asistencia con tapaboca.