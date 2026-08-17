El Museo Casa de Haedo resguarda una réplica del sable corvo del General José de San Martín, una pieza que permite acercarse simbólicamente a la figura de uno de los principales protagonistas de la independencia argentina y de la emancipación americana.

En el marco de un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del Libertador, que se conmemora cada 17 de agosto, la pieza cobra especial relevancia como testimonio de una trayectoria marcada por la lucha por la libertad y la construcción de la soberanía de los pueblos.

La réplica forma parte del patrimonio que conserva el museo y constituye una oportunidad para recuperar aspectos de la historia nacional y transmitirlos a las nuevas generaciones, manteniendo vigente la memoria de San Martín y su legado.

Con motivo del feriado del lunes 17 de agosto, el Museo Casa de Haedo permanecerá cerrado al público durante esa jornada.

A 176 años de su fallecimiento, la figura de José de San Martín continúa ocupando un lugar central en la historia argentina. Su legado permanece como referencia de los procesos independentistas que transformaron a nuestro país y a buena parte de América del Sur.