El saludo descolocado de Susana Giménez a Wanda Nara por el Día de la Madre

Tras la furiosa publicación del pasado sábado de Nara en Instagram, los rumores de la presunta infidelidad del futbolista generaron una ola de rumores y capítulos alimentados por publicaciones en redes sociales.

Ya con el escándalo en proceso, el PSG le dio unos días libres al delantero para que resuelva sus asuntos personales y viajó a Milán, donde se instaló Wanda con sus dos hijas, Francesca e Isabella.

Al parecer la intención de Icardi era recomponer la situación y los posteos que le dedicó a su esposa por el Día de la Madre indicaban que todo iba en ese rumbo. "Feliz día Mamucha", escribió el atacante, junto a una serie de fotos.

Fue justamente esa publicación la elegida por Susana para mandarle un saludo a Wanda: "Feliz día Wanda!! Sos una gran madre, lo digo porque lo vi con mis propios ojos", escribió Giménez, cerrando su mensaje con un corazoncito.

saludo susana.JPG

Lo que no tuvo en cuenta la diva es que se trataba de intento de Icardi por reconquistar a la que parece ya es su ex pareja. Pues está mañana Wanda volvió a estar activa en las redes sociales y un nuevo posteó sumó un nuevo capítulo al escándo: "Me gusta más mi mano sin anillo”, escribió en una foto que se la ve sin su alianza de matrimonio.

¿La separación de Wanda e Icardi suspenden la entrevista con Susana?

Susana Giménez y Wanda Nara supieron entablar una gran relación. Además de recibirla en más de una ocasión en su living, la diva visitó a la empresaria en su casa de Milán y grabaron un programa especial.

Desde entonces, cada vez que pueden intercambian mensajes a través de las redes y habían pactado una entrevista con ambos para las próximas semanas en París.

Hasta el momento, la nota sigue pactada y cobró muchísima más relevancia porque se espera que aclaren los motivos de su mediática crisis.