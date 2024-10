Una madre acusó a una maestra de jardín de haberle pegado a su hija y la atacó salvajemente a la salida de la institución educativa de la localidad bonaerense de Los Polvorines. El brutal ataque quedó grabado.

El video muestra el momento en que la madre tiró al piso a la maestra y comenzó a agarrarla de los pelos. Durante la pelea, la mujer acusó a la docente: “Vos le pegaste a mi hija”, lanzó mientras le pegaba.

Puede interesarte

“No, escuchame”, dijo Silvia para tratar de tranqulizarla. “¿Qué te voy a escuchar? ¿Qué le pegaste a mi hija?”, respondió la mujer ante el pedido de la maestra. Segundos antes de que terminara el video, se escuchó la última súplica: “Escuchame, yo no le hice nada”.

Sobre el dramático episodio, la docente explicó: “En todo momento le pedía para hablar, para que ella me hable y yo pueda expresar o mantener un diálogo de forma civilizada. Esto es lo peor que me pasó”.

Tras el brutal ataque sufrido a la salida del jardín, la maestra contó que hizo “la denuncia correspondiente” y que ya fue atendida por los “médicos forenses”. “Estoy con el psicólogo y con kinesiología porque me duele todo el cuerpo y el cuello. La quería sacar de encima, pero no podía”, contó.

[AHORA] En Los Polvorines, una madre atacó a una maestra a la salida del colegio: acusó a la docente de pegarle a su hija.



📹 @todonoticias https://t.co/V5VrfO7CPW pic.twitter.com/U6aYUcvi6d — ElCanciller.com (@elcancillercom) October 15, 2024

Luego detalló cómo fue el episodio del que la acusan y reveló que no es la primera vez que pasa con los padres de esa institución educativa.

“Yo tomé el cargo el 1° de septiembre, soy titular a la mañana en este jardín y a la tarde tomé por mayor jerarquía. Cuando tomé las madres ya no estaban conformes, decían que no era simpática, que querían a la seño Vicky, y que nunca me presentaron formalmente”, comenzó a relatar Silvia.

Luego detalló: “Dentro de la institución hicimos una reunión formal y me presentaron. Yo no soy muy simpática como ellos manifiestan, pero soy muy profesional, cumplo con mi rol. Tenemos momentos de mimos, de risas, de leer un cuento, de abrazarnos, de cantar y bailar, pero no es todo lo que hacemos”.

La maestra contó que el martes fue el día en el que se produjo el supuesto conflicto: “A la salida de ese martes me quedaron diez minutitos de dispersión y para que no estén corriendo ni saltando les di un juguete a cada uno porque necesitaban tener algo en la mano”.

Puede interesarte

“Esta nena no habla, solo para pedir ir al baño, y me señalaba que un compañero le había sacado un juguete, entonces yo intervine y le di un juguete. Hice la ronda con silla para irnos, canté una canción y guardé los juguetes en ese momento”, detalló.

Ahí comenzó la acusación por parte de la madre: “Ella dice que le saqué el juguete, que le pegué en la pancita y que guardé el juguete. Pero cada alumno vino y guardó el juguete”.

En ese sentido, habló sobre la relación con la madre que la acusó: “Es una familia que no suele ir todos los días al jardín, van una o dos veces por semana. No tuve mucho contacto con la madre, yo memorizaba a todas las familias, pero esta no es una mamá que me haya manifestado un desacuerdo conmigo”.

Puede interesarte

“No es la primera vez que pasa en este jardín, soy la tercera maestra que quieren sacar de la institución. Hace tres años seguidos que vienen sacando maestras porque no les gusta la cara”, denunció la mujer.

En esa sintonía, agregó: “Hacen cualquier cosa para denunciarte y sacarte de la institución, pero yo tengo derecho a trabajar. No es justo que todos los años nos saquen a una maestra. Yo no estudié para sentarme en un escritorio”.

Por último, agregó: “Yo trabajé en muchos jardines, no es que soy maestra de ahora. Todas mis compañeras me conocen y saben cómo trabajo, que yo nunca me siento a tomar el té, que trabajo. Si la mamá está segura de que yo hice algo, que investigue y pruebe”.