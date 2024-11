El saxofonista Sergio Rotman, integrante de Los Fabulosos Cadillacs, volvió a generar polémica al lanzar duras críticas contra Charly García, su estado de salud y su último álbum, “La Lógica del Escorpión,. Las declaraciones, realizadas en una entrevista con el podcast Rascacielos, no solo encendieron el debate entre fanáticos, sino que provocaron una fuerte respuesta del productor y creador del Cosquín Rock, José Palazzo

En la entrevista, Rotman cuestionó duramente la calidad del último disco de Charly y el uso de inteligencia artificial en la edición de las voces.

“Es inconcebible lo que pasa con las voces y la edición de IA que tiene”, comentó, agregando críticas al entorno del legendario músico: “Terminaste con pañales a los 73 años, hijo de p… Me da mucha pena lo que le hacen a esa persona. Me parece muy triste que no tenga amigos”.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas para José Palazzo, quien utilizó sus redes sociales para defender al ex Sui Generis: “No logro entender a @sergiorotman, más allá de las cuestiones personales. Uno de Los Fabulosos Cadillacs, institución argentina si las hay, agrediendo desde la ignorancia y la falta de respeto a nuestro gran @charlygarcia. Habla de música y de las cosas que nos hacen felices, no de esas bajezas”.

El productor también sugirió que las declaraciones de Rotman estaban más orientadas a generar visualizaciones en el streaming que a un análisis genuino: “Entiendo que para que se vea el streaming te conviene esto, pero ¿para qué?”.

Los fanáticos de Charly y referentes de la música argentina también reaccionaron a las duras palabras de Rotman, reavivando el debate sobre los límites de la crítica artística y el respeto hacia las figuras legendarias en momentos de vulnerabilidad.