El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, afirmó que Londres se encuentra preparado para defender militarmente las islas Malvinas ante una eventual acción de Argentina. En declaraciones al medio The Sun on Sunday, el funcionario sostuvo que las Fuerzas Armadas británicas cuentan con los medios necesarios para proteger el archipiélago.

Al ser consultado sobre si el Reino Unido respondería en el plano militar ante un posible envío de buques de guerra argentinos, el ministro respondió de manera afirmativa. “Sí. Esto no es 1982. Los argentinos no tienen la capacidad de tomar las islas Malvinas. Nosotros tenemos la capacidad de defenderlas”, declaró Streeting.

El funcionario rechazó las reivindicaciones de soberanía del presidente Javier Milei, calificándolas como una posición sin fundamento. Asimismo, recordó que la disputa quedó definida tras el conflicto de 1982 y destacó que, en el referéndum de 2013, el 99,8 % de los votantes isleños se pronunció a favor de mantener el vínculo con Londres.

Tensiones por hidrocarburos y defensa

Las declaraciones de Streeting surgen en un contexto de escalada política durante septiembre. El presidente Javier Milei anunció recientemente sanciones para empresas que exploten hidrocarburos en la zona sin autorización argentina, afectando al proyecto Sea Lion, que cuenta con una inversión proyectada de 2.000 millones de dólares en regalías.

En respuesta, el Ministerio de Defensa británico confirmó que los cuatro cazas Typhoon Tranche 1 desplegados en el archipiélago serán reemplazados por aeronaves Tranche 2, de mayor capacidad operativa, a fines de noviembre de 2027. Por su parte, la justicia argentina, a través de la jueza federal Mariel Borruto, ordenó una medida cautelar para frenar las obras del proyecto petrolero.

Fuente: Infobae