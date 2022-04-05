Por Fabián Miró

Entre los puntos abordados se trató la presión fiscal que soporta el sector, pero especialmente el aumento exponencial de los costos de producción, en particular en fertilizantes, agroquímicos y combustibles.

Los federados coincidieron “que desde el Gobierno Nacional, en especial el Secretario de Comercio(Contador Roberto Feletti) tan predispuesto a la crítica tribunera hacia el sector, nada ha hecho para garantizar la provisión de insumos estratégicos para la producción, o en buscar el desacople, cuando estos insumos son de origen nacional, y en muchos casos han aumentado hasta un 400% en dólares”.

Sobre la faltante de gasoil generalizada en los últimos días se remarcó que “ni siquiera está garantizado el abastecimiento del mayorista-agro, que siempre tiene un valor mucho mayor que el surtidor, poniendo en graves problemas la continuidad de la cosecha gruesa”

Por otra parte se informó que este fin de semana se anunció el comienzo del financiamiento por parte del gobierno provincial, para los productores afectados por la emergencia agropecuaria entre los que se destacan productores ganaderos y tamberos. El consejo de delegados señaló que “lo que esta injustificadamente demorado es la implementación del crédito para productores agrícolas por 800 millones, varias veces anunciado, y que hasta la fecha no hay novedades en el Agente Financiero de la Provincia de su vigencia”.