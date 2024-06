En abril, el Instituto de Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) reflejó que la actividad de la construcción se retrajo 37,2%, marcando así la segunda peor caída desde la pandemia.

Este se vio reflejado en Gualeguaychú, donde los corralones, los profesionales de la construcción y los representantes gremiales expusieron cada uno por su lado un panorama similar, el cual refleja la crisis económica que se vive a nivel nacional.

Sin embargo, y en medio de esta debacle, debido a los cambios en los mercados y el comportamiento del dólar durante mayo, el sector mostró un leve crecimiento del 1,7% en comparación con el mes previo.

Testimonios de un presente preocupante

Al respecto, Federico Laderach, contador del corralón “Construcciones del Oeste”, manifestó que “en comparación con las ventas de abril 2023, este año el sector cayó un 40% en general. Hay una caída importante en el primer trimestre en comparación al año pasado. Gualeguaychú tiene como particularidad que tiene una obra privada pujante. Nuestra ciudad está en desarrollo, está en crecimiento y la construcción es uno de los indicadores. Se paró un poco, pero en menor medida con respecto al resto del país. Por suerte el sector privado aún mantiene un índice de inversión en la obra. En el periodo de mayo, en relación a los cuatro primeros meses del año, hubo un repunte. Se movió bastante más la actividad económica tiene una explicación, aunque todavía estamos con un retroceso en las ventas de alrededor del 25% con respecto a mayo del año pasado, pero al menos dio algunas señales positivas respecto de los primeros meses”.

Laderlach explicó que esta pequeña reactivación de la actividad tiene que ver con lo que está pasando en el mercado financiero: “No hay nada tentador para hacer con los pesos y con los dólares tampoco, y de ahí viene la explicación del por qué las personas prefieren invertir en materiales o en hacer algún arreglo en la casa. Ya no tienta tanto la colocación financiera, hasta abril había un furor por invertir en los bonos y se ganó mucha plata, pero ahora con la inestabilidad del dólar y las bajas en la tasa de interés, no resulta atractivo”.

Por su parte, Santiago Bausero, del corralón local “Bausero Materiales”, señaló que “cerca de las elecciones hubo grandes inversiones motivadas, principalmente, por el miedo a los aumentos. De hecho, con la devaluación la mayoría de los productos aumentaron en promedio un 70%, los meses siguientes aumentaron un poco más y después algunos empezaron a bajar, y otros dejaron de aumentar”.

En tanto, aventuró que las personas tienen mucha incertidumbre en este momento debido a las especulaciones en torno a los precios, el valor del dólar y también de las propiedades. Y ratificó lo mismo que señaló Laderlach: “Hasta hace no mucho, la parte financiera era muy tentadora, por lo cual mucha gente prefería poner la plata en el banco o hacer alguna inversión financiera y no apostar por la construcción, con todo lo que conlleva y las bajas rentabilidades que viene teniendo”.

Además, marcó que “las bajas de materiales han sido bastante generalizadas, aunque se nota un poco más en los materiales de terminación. Los que construyen postergan cambiar un piso, o una grifería, y prefieren arreglar un revoque o alguna humedad”.

Mano de obra abundante y precarizada

La paralización de la obra pública por parte de Nación generó un cimbronazo en la actividad de las economías regionales y en general en todo el país y, si bien, se están reactivando algunos trabajos con fondos provinciales, hay muchas personas que trabajaban en el sector y que no encuentran empleo; y si lo consiguen son bajo condiciones de precarización laboral.

José Tofolón, responsable gremial local de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) se refirió al respecto: “Tenemos un padrón de afiliados, y antes de la paralización eran 450 los que estaban afectados a la obra pública y privada. Hoy en día están trabajando por cuenta propia y haciendo changas en obras en negro. El obrero no se queda esperando en la casa, sino que sale a trabajar a riesgo de cualquier cosa, porque las condiciones de trabajo de una obra en negro o de una changa no son las mimas que estar en relación de dependencia”.

En este sentido, Tofolón contó que mantienen comunicación con la Dirección de Trabajo porque necesitan más inspectores y personal que pueda controlar las contrataciones en negro: “Hay un auge de esa parte de la obra privada, pero en condiciones muy precarias”.

Y continuó: “Nosotros tenemos todos los días reclamos e inquietudes de los compañeros, quienes preguntan cuándo empieza de nuevo la actividad y la gestión de trabajo. La posibilidad de que haya trabajo la tiene el sector político”.

Elina Luján, arquitecta de un estudio familiar local, relató que “todos los días me llegan mensajes de electricistas, plomeros y albañiles pidiéndome que si sale algo que los tenga en cuenta. En el estudio actualmente hay un desfile de albañiles, los cuales siempre tuvieron trabajo y de repente vienen a pedirnos porque no consiguen. Nosotros tenemos dos grupos grandes y los mantenemos con trabajo, pero está muy complicado porque el cliente que hace una obra privada se está volcando a hacer reformas más pequeñas para no enfrentar con grandes gastos que no sabe dónde van a terminar”.

“Entonces, en vez de hacer una casa, reforman un espacio, hacen una habitación, hacen todo por partes. También, se hace muy difícil presupuestar, si bien hace un mes que está planchada la bolsa de cemento, hubo un momento que todos los materiales subían de manera constante. Entonces, no podías saber cuánto les iba a salir el metro cuadrado porque los precios, al no tener regulación, se iban para arriba. Y los albañiles, al haber tanta mano de obra suelta, tienen que bajar muchos sus números para ser competitivos y terminan trabajando casi al costo, pero lo prefieren al lado de no tener trabajo”.