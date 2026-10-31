A una semana de su ceremonia de clausura, no caben dudas de que el Mundial de Canotaje que albergó Gualeguaychú fue una experiencia inédita y exitosa en múltiples aspectos. La competencia, que se extendió desde el lunes 19 hasta el domingo 25 de octubre y reunió a más de 700 atletas de más de 40 países, implicó un desafío logístico que pudo ser sorteado e impactó de manera sumamente positiva en la economía local, principalmente en el sector hotelero y gastronómico.

Según datos del Observatorio de Turismo, se estima que la ocupación pasó del 44% al comienzo de la semana a más del 80% durante los últimos días de la competencia, con una estadía promedio de entre 8 y 9 días. También se calcula que el evento generó más de $4.500 millones que se inyectaron en la ciudad.

Anteriormente, en octubre de 2024 y 2025, las dos ediciones del triatlón Ironman habían sentado un precedente al convocar a cientos de atletas. Estas competencias, sumadas a otros eventos privados fomentados por el gobierno municipal, se enmarcan en una búsqueda por parte de las autoridades y el sector para romper con la estacionalidad de los atractivos tradicionales.

Esta nueva estrategia surge como respuesta en un contexto en el que la crisis económica ha limitado y reorientado los destinos elegidos por los argentinos, y el perfil de la ciudad dejó de convocar a quienes solamente buscaban playa y fiesta. En cambio, el foco se ha puesto en promover un turismo familiar, de naturaleza y de escapada, con la intención de consolidar a la ciudad como sede de grandes eventos, sin descuidar la promoción del Carnaval del País, el gran motor del verano.

En ese sentido, el Mundial de Canotaje marcó un hito significativo, al punto que el intendente Mauricio Davico ratificó la voluntad de seguir trabajando junto a las federaciones internacionales para traer nuevas competencias: “Por lo hecho, hay grandes posibilidades de tener dos torneos muy importantes el año que viene: un Mundial al que tenemos que postularnos y un Campeonato Panamericano para el cual vendrían muchos más atletas”.

Desde el sector privado, la lectura positiva del reciente evento internacional es unánime. La empresaria hotelera Marisa Yabrán remarcó que la percepción generalizada es sumamente auspiciosa: “Desde el servicio turístico sentimos que estamos preparados para recibir a visitantes de todos los países. Creo que podemos volver a ser sede de este tipo de competencias donde la diferencia estuvo no solo en la procedencia, sino en la cantidad de días que estuvieron en la ciudad. Nunca habíamos tenido un evento tan extenso”.

Crédito: MR Fotografía.

Marcelo Friedrich, presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú (AHGG), destacó que el éxito del certamen refuerza el trabajo articulado que vienen sosteniendo con el sector público: “Creemos que es parte del camino. En todos los casos, se ocupan plazas hoteleras, se refuerza la gastronomía y los visitantes gastan en los comercios. Esto nos ayuda a mantener una actividad pareja durante todo el año, vital en esta situación económica donde hemos pasado inviernos de muy baja actividad”.

Ambos referentes coincidieron en que la ciudad tiene la infraestructura de base, demostrada tanto con los fines de semana largos de Carnaval como cuando hubo recitales masivos, aunque las características del Mundial de Canotaje exigieron a los organizadores tener que salir de su zona de confort. “Tuvimos que recibir en los hoteles y restaurantes a delegaciones que no hablaban nuestro idioma, sacar el inglés oxidado y usar los teléfonos para adaptarnos. El resultado fue excelente y los visitantes quedaron sorprendidos por la calidez con la que los recibió la ciudad”, añadió el titular de la AHGG.



La estrategia de Turismo

Para que estos picos de ocupación no sean una excepción y se conviertan en la regla, el Gobierno local proyecta un abordaje multisectorial. Adrián Romero, director de Turismo Municipal, definió que el objetivo es consolidar una ciudad capaz de organizar eventos de distinta escala (deportivos, culturales, educativos y empresariales) para que el visitante prolongue su estadía y regrese en otra época del año.

De todas maneras, apuntó que se busca fortalecer una oferta diversificada: “El turismo de naturaleza es una línea importante por nuestros paisajes y el río, pero también queremos crecer en turismo rural, gastronomía e identidad local. Otro eje es el turismo educativo, que ya lanzamos en CABA, para que las escuelas nos elijan por nuestra historia y cultura”, detalló el funcionario.

Esta visión fue compartida y ampliada a nivel provincial por Sebastián Bel, secretario ejecutivo del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer). Para Bel, Gualeguaychú corre con la enorme ventaja de contar con “identidad, experiencia y capacidad organizativa”, pero advierte que el verdadero desafío ahora es sostener la planificación. “Necesitamos generar las condiciones para atraer encuentros culturales, congresos y eventos empresariales. No se trata de empezar de cero, sino de capitalizar lo que ya se construyó y seguir profesionalizando la oferta a largo plazo”, analizó.

Siguiendo esta línea de diversificación, Friedrich sumó la necesidad de explotar el turismo de convenciones aprovechando los salones locales y la pronta reapertura del teatro, lo cual podría garantizar “una buena cartelera de espectáculos durante todo el año, útil tanto para el vecino como para el visitante”.

Infraestructura y promoción

Aunque el diagnóstico general es positivo, los entrevistados fueron claros respecto a las cuestiones pendientes para estar a la altura de un calendario ininterrumpido de eventos. Yabrán apuntó directamente a las comodidades básicas urbanas: “Una de las cosas en las que hicieron hincapié los participantes del Mundial de Canotaje fue el tema de los baños. Es fundamental tener sanitarios públicos en buenas condiciones para quienes nos visitan y para el mismo gualeguaychuense. Ahí habría que hacer una inversión”, comentó. Además, la empresaria hotelera sugirió la creación de un presupuesto municipal específico destinado a “salir a buscar activamente estos grandes eventos”, marcando así la diferencia con otros destinos para combatir la estacionalidad.

Esa necesidad de inversión estratégica fue respaldada por el mismo director de Turismo, quien reconoció que la accesibilidad es vital y detalló que en los proyectos oficiales se contempla “mejorar los servicios urbanos, sanitarios, señalización turística, accesibilidad para personas con discapacidad y espacios de estacionamiento”. Asimismo, destacó el potencial de los Galpones del Puerto como espacios multipropósito para dar respuesta a la logística de los organizadores. Sin embargo, para el funcionario estas mejoras requieren una responsabilidad compartida entre el Estado municipal, provincial y nacional.

Desde el Emturer, Sebastián Bel coincidió en priorizar la conectividad y los servicios urbanos, pero introdujo un factor geopolítico clave: la frontera. “Considero importante avanzar en la revisión y simplificación de los procedimientos aduaneros que afectan el ingreso de visitantes uruguayos. Necesitamos facilitar el cruce fronterizo, reducir trabas innecesarias y potenciar ese mercado por nuestra cercanía geográfica”, enfatizó. A su vez, Bel remarcó que la promoción debe invitar a vivir “una experiencia completa”, y que el Estado no debe hacerlo todo, sino “generar las condiciones y acompañar a quienes invierten”.

En esta misma sintonía, Friedrich concluyó que la clave del éxito radica en que el sector público y privado se sienten en una misma mesa para “encontrar el punto de equilibrio, gestionar los eventos y salir a vender la ciudad”.

¿Qué sucede con el Espacio Astra?

El impulso de los megaeventos también tiene su correlato en las inversiones netamente privadas, aunque estas enfrentan sus propios desafíos. Un ejemplo claro es el Espacio Astra, un predio ubicado en la entrada al Camino de la Península que fue inaugurado en mayo de este año con un multitudinario recital de La Renga. Pese al éxito de su apertura, el espacio no ha vuelto a anunciar shows de esa magnitud.

Foto: Mauricio Ríos

David Barrios, el empresario al frente del proyecto, explicó a este medio que la pausa responde estrictamente a la imprevisibilidad climática. “Con la amenaza del fenómeno de 'El Niño' para esta temporada, decidimos no hacer megaeventos. A un artista le tenés que pagar casi el 50% con tres o cuatro meses de anticipación, que es el tiempo que necesitás para vender tickets y organizar. Si llueve y se suspende, te arruina todo; estamos hablando de muchísimo dinero en riesgo”, se sinceró. Tal es así que, por el momento, el predio sólo albergará una presentación del músico Matías Valdez en diciembre, un evento de menor envergadura y riesgo financiero.

El desafío de la infraestructura no involucra únicamente al Estado; la inversión privada busca sortear sus propios obstáculos estacionales. Barrios adelantó que se encuentran poniendo en marcha la construcción del auditorio cerrado previsto en el proyecto original: “La idea es hacer un espacio techado con características similares a un Movistar Arena, pero adaptado a la escala de Entre Ríos, para poder traer artistas todo el año sin depender del clima de invierno o las lluvias. Ya tuvimos reuniones con ingenieros en sonido y estamos cerrando el trato con una metalúrgica de Gualeguaychú para armar toda la estructura”.