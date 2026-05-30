Entre Ríos participó este viernes del Congreso Nacional Santa Hospitalidad, realizado en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, a través del equipo técnico del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) y representantes de municipios turísticos de la provincia.

La iniciativa reunió a más de 700 asistentes provenientes de distintos puntos del país y se consolidó como un espacio de formación, intercambio y reflexión sobre las nuevas tendencias vinculadas a la experiencia del visitante, el bienestar y la hospitalidad como factores estratégicos para el desarrollo turístico y de servicios. La convocatoria integró a referentes de los sectores del turismo, la salud, la gastronomía, la educación, el deporte y el ámbito empresarial, con una mirada transversal centrada en las personas.

En ese marco, el Emturer acompañó la propuesta como parte de una política orientada a fortalecer la capacitación del sector y promover herramientas que contribuyan a mejorar la calidad de la atención y la construcción de experiencias significativas en los destinos entrerrianos.

Además, en articulación con la organización del congreso, el organismo otorgó becas de asistencia a integrantes de la Comisión Provincial de Turismo con el objetivo de ampliar la participación de referentes locales y facilitar el acceso a contenidos vinculados con la innovación, la hospitalidad, el liderazgo y el bienestar aplicados a la actividad turística.

De este modo, la representación entrerriana estuvo integrada por miembros del equipo técnico del Emturer, encabezados por el director de Promoción, Rodrigo Castro, junto a autoridades y agentes vinculados al desarrollo turístico de distintas localidades de la provincia.

Durante la jornada se desarrollaron conferencias y espacios de intercambio sobre diseño de experiencias, bienestar integral, liderazgo humano, cultura organizacional y nuevas tendencias en turismo y servicios. Entre los disertantes participaron especialistas de diversas disciplinas, quienes compartieron herramientas y perspectivas vinculadas con la relación entre hospitalidad, emociones y calidad de la experiencia.