El sector turístico de Gualeguaychú espera novedades de parte del Estado

El reclamo de fondo es la Ley de Emergencia Turística Nacional, que fue lo que volvieron a pedir los prestadores que ya superaron los cien días sin poder trabajar.

Marcelo Giachello, presidente de la AHGG, fue uno de los movilizados y, en diálogo con ElDia, expresó: “Teníamos una idea de hacer una movilización virtual en nuestras redes, pero al ver que en Paraná, Federación y Concordia hubo una movida presencial, tomamos esta iniciativa y nos reunimos convocándonos por mensajes”.

“Me gustó la cantidad de gente que se sumó, estamos todos atravesando por una situación muy delicada y esperamos que la ley pueda salir”, indicó el dirigente y aseguró que “más allá de algún caso puntual que pudo abrir, otros están evaluando volver a cerrar, porque la gente no concurre y los costos fijos de la apertura de un local en Costanera o de un restaurante son altísimos”.

“El caso de la hotelería y las termas es delicado también, porque no sabemos qué puede pasar a futuro. Esta pandemia nos ha dejado en una situación compleja, no hemos podido planificar nada. El ATP nos ha ayudado mucho, pero no sabemos cuándo podremos volver a reactivar nuestra actividad”, lamentó.

Finalmente, Giachello sostuvo que “esta foto es un gesto para nuestro intendente, sabemos que Martín Piaggio se ha preocupado por nuestra situación, de hecho ha declarado que estudian algunas medidas. Para nosotros, el hecho de tener algún beneficio en cuanto a impuestos, alguna posibilidad de no cobro de alguna tasa. Sabemos que hay buena predisposición”.

El gobierno provincial pidió la continuidad del ATP

Casi en paralelo a la manifestación, desde Paraná se informó el contenido de la videoconferencia que tuvieron el gobernador Gustavo Bordet y el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo, con el ministro de Producción del Gobierno Nacional, Matías Kulfas.

El funcionario provincial recordó que "nuestro sector turístico sigue sin trabajar ya que necesita la afluencia de público de Capital Federal y Gran Buenos Aires", y que, en ese marco, "nuestros empresarios turísticos necesitan seguir siendo asistidos por ese programa con el pago parcial de salarios, y así preservar las fuentes de trabajo".

"Fue un pedido concreto de Bordet para el sector turístico, que continúe el ATP; y también para otros sectores de la gastronomía que tienen vínculo con el turismo en los cuales haya una caída importante de las ventas, que se pueda demostrar", anunció el ministro de Producción.

"Seguramente tendrá una respuesta favorable; y en caso de ser así le darían continuidad hasta octubre. Seguramente en los próximos días tendremos una confirmación de este pedido del gobernador Bordet y ojalá podamos darle esta respuesta al sector turístico", indicó Bahillo.

Reclamo a nivel nacional

La presidenta de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), Graciela Fresno, emitió un comunicado en el que sostiene que “el sector está en emergencia. Nuestras empresas dependen en su mayor parte de una actividad que hoy está legalmente prohibida, el Turismo, y que no se recuperará rápidamente. El país tiene sus fronteras cerradas y las provincias y municipios impiden la entrada de personas a sus territorios".

El texto contiúa: "Nuestros hoteles están cerrados y los establecimientos gastronómicos también desde hace más de 100 días y sin poder avizorar por cuánto tiempo más, previendo que la actividad turística no se reactivara este año. Son estas particularidades las que nos hacen pedir al Poder Legislativo que sancione una ley acorde a nuestro panorama crítico".

"En el Congreso, hay varios proyectos, pero la realidad es que no se termina de generar una ley, mientras tanto el sector sigue agonizando pese a ser estratégico para la Argentina: somos el tercer sector exportador de bienes y servicios y damos trabajo a 650.000 personas. Somos un factor en el cual se tiene que hacer foco para la reactivación futura del país”, finaliza el informe de FEHGRA.