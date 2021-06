El sector turístico de Gualeguaychú podrá trabajar a pleno durante las vacaciones de invierno

Amílcar Nani

A mediados de la semana pasada, el gobernador Gustavo Bordet confirmó que las vacaciones de invierno en Entre Ríos tendrán lugar entre el 12 y el 25 de julio, una noticia que fue bien recibida por el sector turístico, uno de los más afectados por la pandemia de coronavirus. Es que con la confirmación del receso se pudo comenzar a pensar cuáles serán las estrategias para poder seducir a los visitantes para que elijan Entre Ríos, en general, y Gualeguaychú, en particular.

En este sentido, el Consejo Mixto de Turismo junto a la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú (AHGG) comenzaron a trabajar en conjunto para que la ciudad pueda trabajar a pleno y con los cuidados necesarios para que haya un turismo seguro en la quincena del receso invernal.

Por esto mismo, se lanzó la campaña “La ciudad más cálida de Entre Ríos”, cuyo objetivo es promocionar todos los atractivos de Gualeguaychú: “La meta es invitar a los turistas a que vengan a visitar nuestra ciudad. La oferta que vamos a tener incluye museos, viñedo, termas, gastronomía, casinos, paseos en lancha y reservas naturales”, informó a ElDía José Luis Alfaro, presidente del Consejo Mixto de Turismo.

En otras palabras, todos los atractivos con los que cuenta la ciudad podrán trabajar con los cuidados correspondientes, tal y como ocurrió entre diciembre y marzo último. “Vamos a seguir trabajando con la misma responsabilidad que lo hemos hecho durante toda la temporada de verano, en conjunto con los prestadores turísticos, cuidando siempre a los turistas, los trabajadores del sector y a todos los gualeguaychuenses”, remarcó Alfaro.

Finalmente, Alfaro se refirió a un posible colapso por los visitantes que vengan el mes que viene: “De ninguna manera el turismo puede colapsar el sistema de salud local. Ya pudimos comprobar durante todo el verano que no generó ningún inconveniente. No nos ocurrió durante la temporada de verano y no nos va a ocurrir ahora, sobre todo por la responsabilidad con la que trabaja toda la red de prestadores. No sucedió el fin de semana largo de Carnaval y tampoco en Semana Santa. En esos contextos no hemos tenido n un solo infectado proveniente del turismo”, argumentó.

Los atractivos para visitar Entre Ríos

“La provincia no exigirá permiso de ingreso a turistas, ya que el sector ha mostrado en el marco de esta pandemia, estar organizado y preparado para garantizar los cuidados necesarios en sus instalaciones y localidades, logrando posicionar a Entre Ríos, como destino seguro”, expresó la semana pasada el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de Entre Ríos Juan José Bahillo.

En este sentido, también destacó que "Entre Ríos fue distinguida en el año 2020 con el sello Safe Travel otorgado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), por su correcta adaptación de protocolos sanitarios de COVID-19, siendo garantía de un turismo seguro, disfrutable y de calidad". "Es por ello que en nuestra provincia podrán encontrar los mejores prestadores de servicios preparados, capacitados y con la infraestructura necesaria para asegurar unas vacaciones seguras y cómodas para toda la familia”, acotó el funcionario.

Dentro del gran abanico de posibilidades que ofrece Entre Ríos para este invierno, las actividades turísticas disponibles para disfrutar, consisten en: excursiones en familia, paseos náuticos, excursiones de pesca, experiencias en parques aéreos o acuáticos, visitas a museos o lugares históricos, excursiones por parques nacionales, caminatas, actividades culturales y muchos otros atractivos para que disfruten grandes y chicos.

Una de las opciones de descanso y relajación para los más grandes, juego y diversión acuática para los más chicos, son los complejos termales. Entre Ríos ofrece 16 complejos dispersos en 14 localidades que reúnen más de 125 piscinas, las cuales ofrecen temperaturas agradables, paisajes diferentes y distintos productos turísticos.

También se propone a los turistas el recorrido por las reservas y parques nacionales de la provincia, como el Parque Nacional El Palmar o el Pre Delta, ideal para disfrutar en familia. La práctica de senderismo, caminatas, trekking o selva en galería, consisten en algunas de las actividades ecoturísticas de bajo impacto que ofrece la naturaleza.

En lo que respecta a la oferta enogastronómica, se podrán realizar visitas a viñedos y bodegas, almacenes de campo, ferias o mercados. Además, se ofrecerá a los visitantes la degustación de platos típicos de la cocina entrerriana, como pescados de río, producción de nuez pecán, producción de miel o saborear las delicias traídas por los inmigrantes.

Con el marco de bellos paisajes, también se podrá disfrutar de la pesca deportiva en sus diferentes modalidades, así como compartir actividades acuáticas con toda la familia como: excursiones en lancha, guías de pesca, etc.