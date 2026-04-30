TRAS UNA REUNIÓN CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES
El Sedronar confirmó la continuidad del Hogar de Cristo en Gualeguaychú
El intendente Mauricio Davico recibió a funcionarias nacionales que aseguraron que el Hogar de Cristo no presenta problemas de financiamiento ni riesgo de cierre. También analizaron líneas de trabajo vinculadas a la atención de consumos problemáticos.
El encuentro se realizó en el Salón Azul del Palacio municipal y contó con la presencia de la subsecretaria de Atención y Acompañamiento en Materia de Drogas, Silvia Pisano, y de la directora nacional de Estrategias de Abordaje y Tratamientos de los Consumos, Silvia Duchi. Participaron además el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, y el asesor Marcos Henchoz.
Tras la reunión, Davico indicó que las autoridades de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina descartaron cualquier escenario de desfinanciamiento o cierre del dispositivo. “El Hogar de Cristo de Gualeguaychú no está desfinanciado ni existe ningún plan de cierre”, afirmó.
El intendente señaló que, según la información oficial, las partidas destinadas a este tipo de programas aumentaron desde 2023 por encima de la inflación. También remarcó que existe una decisión de sostener y ampliar la red de atención en el país.
Durante el encuentro se repasaron acciones conjuntas en materia de consumos problemáticos, con foco en capacitaciones, asesoramiento técnico y provisión de materiales para los equipos interdisciplinarios locales.
Luego, las funcionarias nacionales recorrieron distintos dispositivos del Hogar de Cristo y otros espacios vinculados a la temática en la ciudad, con el objetivo de conocer el funcionamiento de los equipos y las estrategias de acompañamiento.
Qué es el Hogar de Cristo
El Hogar de Cristo integra una red de centros barriales dedicada a la prevención y atención de personas con consumos problemáticos. Estos espacios trabajan con un enfoque comunitario, orientado a la inclusión social, el acceso a derechos y la reconstrucción de vínculos.
En Gualeguaychú, el dispositivo articula con organismos nacionales y áreas locales para brindar contención, acompañamiento terapéutico y espacios de integración.