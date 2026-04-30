El encuentro se realizó en el Salón Azul del Palacio municipal y contó con la presencia de la subsecretaria de Atención y Acompañamiento en Materia de Drogas, Silvia Pisano, y de la directora nacional de Estrategias de Abordaje y Tratamientos de los Consumos, Silvia Duchi. Participaron además el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, y el asesor Marcos Henchoz.

Tras la reunión, Davico indicó que las autoridades de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina descartaron cualquier escenario de desfinanciamiento o cierre del dispositivo. “El Hogar de Cristo de Gualeguaychú no está desfinanciado ni existe ningún plan de cierre”, afirmó.

El intendente señaló que, según la información oficial, las partidas destinadas a este tipo de programas aumentaron desde 2023 por encima de la inflación. También remarcó que existe una decisión de sostener y ampliar la red de atención en el país.

Durante el encuentro se repasaron acciones conjuntas en materia de consumos problemáticos, con foco en capacitaciones, asesoramiento técnico y provisión de materiales para los equipos interdisciplinarios locales.

Luego, las funcionarias nacionales recorrieron distintos dispositivos del Hogar de Cristo y otros espacios vinculados a la temática en la ciudad, con el objetivo de conocer el funcionamiento de los equipos y las estrategias de acompañamiento.

Qué es el Hogar de Cristo

El Hogar de Cristo integra una red de centros barriales dedicada a la prevención y atención de personas con consumos problemáticos. Estos espacios trabajan con un enfoque comunitario, orientado a la inclusión social, el acceso a derechos y la reconstrucción de vínculos.

En Gualeguaychú, el dispositivo articula con organismos nacionales y áreas locales para brindar contención, acompañamiento terapéutico y espacios de integración.