El Senado aprobó hoy por unanimidad una resolución firmada por todos los bloques para expresar la "más cordial bienvenida" al Papa León XIV, quien visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre próximos en el marco de una gira sudamericana que lo llevará también a Perú y Uruguay.

En el segundo artículo del texto, los senadores invitan "a Su Santidad a visitar el Honorable Congreso de la Nación y a dirigir un mensaje a sus miembros, en la oportunidad y bajo la modalidad que tenga a bien disponer, durante el presente Viaje Apostólico o en ocasión de una futura visita a la República Argentina".

En caso de que el Sumo Pontífice acepte la invitación, la resolución insta a la Presidencia de la Cámara baja a que coordine con la Presidencia de la Cámara de Diputados y con el Poder Ejecutivo nacional "la convocatoria de la Asamblea Legislativa o la modalidad de recepción que corresponda".

Por otra parte, se le solicita a Cancillería que "arbitre los medios necesarios para asegurar la participación institucional de este Honorable Senado", encabezado por su titular, Victoria Villarruel, "en el encuentro de Su Santidad con las autoridades nacionales, la sociedad civil y el cuerpo diplomático previsto en el Palacio Libertad", cuya realización está prevista para el domingo 8 de noviembre a las 18:30.

En tanto, los senadores firmantes le solicitan "respetuosamente a Su Santidad que, si su agenda lo permitiera, tenga a bien recibir a una delegación" de la Cámara alta encabezada por la vicepresidenta del país "en la fecha, hora y lugar que estime oportunos".

Por último, la resolución pide a la Presidencia del Senado que "curse la presente a Su Santidad por intermedio de la Nunciatura Apostólica en la República Argentina y que la comunique al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a los efectos de la debida coordinación institucional, protocolar y de seguridad".

Fuente: Noticias Argentinas