El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves el proyecto de Regularización de Armas de Fuego. La iniciativa, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, fue aprobada con 40 votos afirmativos y 26 negativos durante una sesión ordinaria presidida por la vicepresidente Victoria Villarruel.

La nueva norma establece un marco para la regularización de la tenencia de armas y dispone la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta el 31 de diciembre de 2027. Según se informó, la medida busca incentivar la entrega de armamento de forma anónima para su posterior destrucción, promoviendo la reducción del circulante en la sociedad.

La iniciativa fue apoyada por los legisladores de La Libertad Avanza, PRO, UCR, Provincias Unidas, Frente de la Concordia de Misiones, Primero los Salteños y la Neuquinidad (40 votos). En tanto, se opusieron a la ley el interbloque del peronismo y Convicción Federal (26 votos).

Durante el debate, la senadora Carolina Losada (UCR), quien actuó como miembro informante, destacó que se trata de una “política pública en seguridad que sirve para prevenir y sacar de la oscuridad muchas armas no regularizadas que hoy circulan en nuestro país”. Subrayó además la importancia de que el Estado recupere el control necesario para prevenir el delito.

En la misma línea, desde el bloque de La Libertad Avanza, la senadora Patricia Bullrich defendió la ley aclarando que no se busca flexibilizar el acceso a las armas, sino “generar una capacidad de fiscalización que nunca existió en un universo enorme de armas que está fuera del sistema”.

Por su parte, el bloque Justicialista manifestó su rechazo a través de la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien sostuvo que el proyecto “va en contra de las familias argentinas” y defendió la necesidad de fortalecer una “cultura de la paz” frente a la violencia. Tras la sanción definitiva, la ley queda a disposición del Poder Ejecutivo para su promulgación.