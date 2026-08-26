Luego de obtener media sanción en Diputados, este miércoles la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores llevará a cabo el primer encuentro para debatir la iniciativa presentada por el Ejecutivo que establece una serie de medidas tributarias orientadas a dar alivio fiscal a los comercios entrerrianos.

De acuerdo con los fundamentos de la iniciativa, las medidas tributarias buscan generar herramientas de acompañamiento para sectores comerciales cuya dinámica económica requiere mecanismos más ágiles por parte del Estado provincial.

El tratamiento en comisión constituirá un nuevo paso legislativo para el proyecto luego de su aprobación en la Cámara baja. En caso de avanzar y posteriormente recibir sanción del Senado, quedará en condiciones de convertirse en ley.

La medida impositiva se pondrá en vigencia una vez sancionada y reglamentada la ley. Se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de extenderse durante todo 2027.

De la misma manera, los pequeños contribuyentes accederán al subsidio sobre la tarifa eléctrica, que se implementará a partir de la facturación de julio 2026. Se deberá contar con suministro bajo la categoría Tarifa 1 General (T1G) y que el titular del servicio coincida con el CUIT del monotributista. La medida representa un costo fiscal máximo estimado de 140 millones de pesos mensuales y, para acceder al mismo, no es necesario trámite alguno por parte del usuario, ya que la Secretaría de Energía realizará el cruce de las bases de datos informadas por ATER y las distribuidoras de la provincia.