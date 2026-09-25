El Senado convirtió en ley el proyecto que modifica el régimen de Zona Fría y restringe el subsidio al gas a la Patagonia, Malargüe y la Puna. La medida dejará sin ese beneficio a más de tres millones de usuarios de distintas ciudades del país.

El Gobierno logró la sanción de la iniciativa luego de un acuerdo con provincias del norte para otorgar un subsidio a la electricidad durante los meses de verano. La votación terminó con 38 votos afirmativos y ocho negativos, en medio de la discusión por el esquema de subsidios energéticos.

Antes del debate, el presidente del bloque peronista, José Mayans, anticipó que su bancada se retiraba del recinto. Con esa decisión, el oficialismo debió garantizar el quórum de 37 senadores para avanzar con la votación.

Según los argumentos oficiales, la ley permitirá reducir el déficit energético en unos 400 millones de pesos y ordenar las deudas que las distribuidoras mantienen con CAMMESA, la empresa que administra el mercado mayorista eléctrico.

Qué cambia con la ley de Zona Fría



La iniciativa aprobada afectará a más de tres millones de usuarios, ya que elimina el subsidio para unas 90 ciudades de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y San Luis. El beneficio se mantendrá para la Patagonia, la Puna y Malargüe.

También conservarán el subsidio los hogares inscriptos en el ReNaBaP, los veteranos de Malvinas y las familias que tengan integrantes con Certificado Único de Discapacidad.

En cambio, perderán el beneficio las ciudades que habían sido incorporadas al régimen desde 2021 en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Luis.

Otro punto clave es que el descuento se aplicará sobre el precio del gas y no sobre el total de la factura, uno de los aspectos más cuestionados por sectores de la oposición.

Las personas que pierdan el subsidio por Zona Fría podrán gestionar una rebaja tarifaria si acreditan ingresos de hasta tres canastas básicas para un hogar tipo 2, que actualmente equivalen a unos 4,8 millones de pesos.

La ley también prorroga el régimen de incentivos a las energías renovables hasta 2045 e incorpora un mecanismo para regularizar las deudas que las distribuidoras eléctricas mantienen con CAMMESA.

El debate en el Senado



La discusión fue abierta por la presidenta de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, Flavia Royon, quien sostuvo que el sistema actual necesita una revisión. “Tenemos 9.000.000 de usuarios de gas natural. La zona fría histórica son 940.000 usuarios. La zona fría ampliada son 3.360.000 usuarios. Pero fuera de los que tienen el privilegio de tener conexión de gas a redes, tenemos en Argentina 6.210.000 usuarios que dependen de las garrafas”, planteó.

“Tenemos que avanzar hacia un sistema de subsidios mucho más justo en nuestro país, que contemple no solo regiones bioclimáticas, sino también capacidades socioeconómicas, y que se subsidien volúmenes de gas o de energía que sean razonables”, agregó.

Royon explicó que, en la zona fría ampliada, el proyecto pasa de un criterio geográfico a uno que incorpora el nivel socioeconómico de cada familia y un consumo considerado indispensable. De todos modos, aclaró que la norma no retira totalmente los subsidios en esos casos.

El senador radical Maximiliano Abad rechazó la iniciativa y advirtió que 1,3 millones de personas de la provincia de Buenos Aires quedarán sin el subsidio al gas.

Abad cuestionó que la ley provoca “actos de enorme injusticia” y señaló: “Mansiones y hoteles de lujo de la Patagonia van a pagar menos por el gas que una familia de clase media de Mar del Plata, Tandil o Necochea”.

También sostuvo que “los inviernos son más crudos en Bahía Blanca que en Comodoro Rivadavia” y que los bahienses tienen ingresos promedio un 50% inferiores.

El senador santacruceño José Carambia también votó en contra y afirmó que su provincia no puede tolerar “ni una suba del 1%” en las tarifas de gas. Además, pidió contemplar diferencias en el costo de vida patagónico, que estimó cerca de un 20% superior al de la zona centro del país.

En cambio, la senadora chubutense Edith Terenzi respaldó el proyecto y pidió “recuperar un criterio de focalización que contemple las particularidades de cada región del país”. Según planteó, la iniciativa “vuelve a poner el foco en las verdaderas necesidades de cada región”.

Fuente: AHORA