El Senado de Entre Ríos aprobó este miércoles por mayoría el proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo, por el que se establecen un conjunto de medidas tributarias orientadas a aliviar la carga fiscal que recae sobre la actividad comercial en la provincia de Entre Ríos. El justicialismo adoptó la misma posición que en Diputados y no acompañó, dado que consideró que la iniciativa no alcanza a todos los afectados.

Por su parte, el senador Gustavo Vergara (Juntos por Entre Ríos – Diamante) respaldó la iniciativa y reconoció “las dificultades que atraviesan distintos sectores de la economía”. Señaló que las medidas contempladas “seguramente no son las que todos deseamos”, pero consideró: “Responden a las posibilidades del Estado provincial en un contexto que requiere sostener el equilibrio fiscal”.

Para cerrar, el legislador enmarcó estas disposiciones en una política provincial orientada, según expresó, a “hacer menos gravosa la presencia del Estado provincial” y mencionó otras medidas de incentivo a la actividad privada, como el régimen de promoción de inversiones y los beneficios para la economía del conocimiento.

Qué dice la norma

La norma presta especial atención a los pequeños contribuyentes, los emprendimientos de menor escala, los comercios de cercanía y aquellos sectores cuya dinámica económica requiere instrumentos ágiles de acompañamiento.

El proyecto contempla beneficios para las categorías A, B y C del Régimen Simplificado, además de la posibilidad de no abonar el anticipo 12 para quienes hayan cumplido en tiempo y forma con los 11 anticipos anteriores. También otras herramientas, como la facultad del Poder Ejecutivo para disponer medidas transitorias de alivio fiscal ante situaciones particulares que puedan afectar a determinados sectores.

Fuente: AHORA