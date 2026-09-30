El Senado de Entre Ríos aprobó el proyecto de alivio fiscal para pequeños comercios
La norma contempla beneficios para las categorías A, B y C del Régimen Simplificado y otras medidas transitorias
El Senado de Entre Ríos aprobó este miércoles por mayoría el proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo, por el que se establecen un conjunto de medidas tributarias orientadas a aliviar la carga fiscal que recae sobre la actividad comercial en la provincia de Entre Ríos. El justicialismo adoptó la misma posición que en Diputados y no acompañó, dado que consideró que la iniciativa no alcanza a todos los afectados.
Por su parte, el senador Gustavo Vergara (Juntos por Entre Ríos – Diamante) respaldó la iniciativa y reconoció “las dificultades que atraviesan distintos sectores de la economía”. Señaló que las medidas contempladas “seguramente no son las que todos deseamos”, pero consideró: “Responden a las posibilidades del Estado provincial en un contexto que requiere sostener el equilibrio fiscal”.
Para cerrar, el legislador enmarcó estas disposiciones en una política provincial orientada, según expresó, a “hacer menos gravosa la presencia del Estado provincial” y mencionó otras medidas de incentivo a la actividad privada, como el régimen de promoción de inversiones y los beneficios para la economía del conocimiento.
Qué dice la norma
La norma presta especial atención a los pequeños contribuyentes, los emprendimientos de menor escala, los comercios de cercanía y aquellos sectores cuya dinámica económica requiere instrumentos ágiles de acompañamiento.
El proyecto contempla beneficios para las categorías A, B y C del Régimen Simplificado, además de la posibilidad de no abonar el anticipo 12 para quienes hayan cumplido en tiempo y forma con los 11 anticipos anteriores. También otras herramientas, como la facultad del Poder Ejecutivo para disponer medidas transitorias de alivio fiscal ante situaciones particulares que puedan afectar a determinados sectores.
Fuente: AHORA