El presidente de Paraguay, Santiago Peña, será sometido a un juicio político en el Congreso, con el apoyo de su propio partido, tras el cierre del Ueno Bank, entidad en la que casi tres millones de ahorristas tienen sus fondos congelados, y su fallida renuncia a la Presidencia. El mandatario confirmó que se presentará ante las instituciones correspondientes para ejercer su derecho a la defensa, ante las versiones sobre una posible salida del país.

“Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad”, escribió Peña en su cuenta de X. En el mismo mensaje, aclaró: “Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa”. Además, se comprometió a entregar la información que le requieran las instituciones competentes para esclarecer los hechos y establecer eventuales responsabilidades. “La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley”, expresó.

En paralelo, a última hora del jueves, la Presidencia de Paraguay aceptó la renuncia de Enrique Riera como ministro del Interior y designó en su reemplazo, con carácter interino, al actual viceministro de Seguridad Interna, Carlos Humberto Benítez González.

Fuente: Infobae